「南拳媽媽」爭權官司延燒！彈頭心寒吐內幕：小南拳1年7000萬唱酬恐遭波及

南拳媽媽成軍20餘年，一路走來僅有創團成員彈頭（宋健彰）始終堅守本位，他於2018年將「南拳媽媽」商標註冊在自己名下。直到2022年基於多年情誼，彈頭同意將商標使用權一半授權給同為第一代成員的宇豪，未料此舉卻引發紛爭。彈頭今（14日）受訪坦言，對方在台灣以「不正當競爭」名義，已於去年底向「小南拳」成員提出告訴。

2022年底，同為第一代南拳媽媽成員的宇豪上門找彈頭宋健彰，表達重組南拳媽媽意願，希望彈頭讓出一半的「南拳媽媽」商標使用權，彈頭豪氣說：「自己人不用談，直接送你。」當時，他連合約內容都沒有細看，就直接簽名；宇豪隨後與Lara梁心頤、張傑以「南拳媽媽X」名義復出歌壇，近年主要都在中國市場演出。

未料，宇豪擔任負責人的公司「巨星傳奇」，卻在2024年對彈頭領軍的「小南拳」提出高達新台幣1,000萬元的假扣押，並於中國提告，讓彈頭相當心寒。儘管中國方於2024年底判決宇豪敗訴，對方仍返台以「不正當競爭」為由，再度對小南拳提起訴訟。

團員牽扯官司像爸爸告小孩

對此，彈頭今（14日）回應媒體，情緒激動表示，自己從頭到尾都希望南拳媽媽是一個溫暖的家族。他直言，小南拳成員薪資微薄，只是努力賺錢養家，能走到《好聲音》後段賽事，代表實力獲得肯定，也是在延續「南拳媽媽」這四個字的生命，「賺最多錢的人，卻反過來告這些孩子，像爸爸告小孩一樣，孩子們因此非常焦慮，不斷問我該怎麼辦。」

彈頭透露，小南拳一年約可接下70場中國商演，每場酬勞約新台幣100萬元；相較之下，「南拳媽媽X」一年約20場，每場收入推估至少新台幣200萬元。如今因訴訟風波，雙方演出邀約均受到影響，不少廠商擔心法律爭議而卻步，甚至趁機壓低價碼。儘管心寒，彈頭仍強調兄弟情不變，「南拳是個家，家和萬事興，希望宇豪和張傑能聽懂」；他坦言自己早已可以退休，卻仍留在圈內，只因不願看著年輕成員沒有工作、空手回家如何向父母交代。

