南拳媽媽「鬧雙胞」撕破臉 彈頭喊莫名其妙：像爸爸告小孩

彈頭認為「南拳媽媽」像一個家，盼家和萬事興。翻攝彈頭臉書

南拳媽媽成軍20餘年，一直以來，僅創團成員彈頭（宋健彰）始終堅守本位，他於2018年將「南拳媽媽」商標註冊在自己名下。直到2022年基於多年情誼，同意將商標使用權一半授權給同為第一代成員的宇豪，未料此舉卻引發紛爭。彈頭昨（14日）接受《鏡報》電訪，坦言對方以「不正當競爭」名義，向「小南拳」成員提出告訴，此舉令他感到不解，像爸爸告自己的孩子。

同為第一代南拳媽媽成員的宇豪2022年時，曾找彈頭表達重組南拳媽媽意願，希望彈頭讓出一半的「南拳媽媽」商標使用權，彈頭當時豪氣表示「自己人不用談，直接送你」，於是他連合約內容都沒有細看，就直接簽名；宇豪隨後與Lara梁心頤、張傑以「南拳媽媽X」名義復出歌壇，近年主要都在中國市場演出。

廣告 廣告

宇豪（左起）、Lara梁心頤及張傑以「南拳媽媽X」復出歌壇。翻攝張傑微博

未料，宇豪擔任負責人的公司「巨星傳奇」，卻在2024年底，在中國對彈頭領軍的「小南拳」提告，要求「小南拳」不得以南拳媽媽的名義，在中國從事演出或任何商業行為，此舉讓彈頭相當心寒。儘管中國方於2024年底判決宇豪敗訴，宇豪及張傑竟又在台灣以「不正當競爭」為由，對小南拳提起訴訟。

彈頭昨受訪不解表示，「南拳媽媽X」重組後都在中國演出，近年因雙方官司糾紛，影響彼此的商演邀約場數，或遭廠商趁機砍價。既然中國方之前已判決他們敗訴，即便他們後來回台灣提告贏了，對岸並不認同台灣法律，此舉對他們的中國演出根本不會有太大幫助。

小南拳目前由曹景豪（左起）、陳羽緁、彈頭宋健彰及洪言翔組成。種子音樂提供／資料照

彈頭直言，小南拳成員薪資微薄，除了努力賺錢養家，另一方面也是在延續「南拳媽媽」這四個字的生命，彈頭氣憤說：「賺比較多錢的人（指張傑、宇豪），卻反過來告這些孩子（指小南拳），就像爸爸告小孩一樣，笑死人了！孩子們因此非常焦慮，不斷問我該怎麼辦。」對於被提告一事，彈頭透露官司目前仍進行中，至於是否有機會合解？他樂觀其成，盼對方放下堅持，以和為貴。



回到原文

更多鏡報報導

「南拳媽媽」爭權官司延燒！彈頭心寒吐內幕：小南拳1年7000萬唱酬恐遭波及

四分衛主唱深夜悲慟發聲！跪床邊淚別母親：哀傷藏在心底

直擊／小巨蛋台上沖澡！羅志祥驚人創舉+1 養眼身材大放送