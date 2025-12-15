「南支槽」靠近台灣 鄭明典揭變天時間：珍惜好天氣

大陸冷氣團今（15）日發威，清晨有7個地方測出10度以下低溫，最冷的新竹關西僅7度，明、後兩天維持乾冷的天氣，僅迎風面的北部、東北部有零星降雨，不過前氣象局長鄭明典表示，周四（18日）起有西風帶南支槽靠近，預期將帶來豐沛水氣，北部民眾要好好珍惜這兩天的穩定天氣。

鄭明典今日在臉書貼出台灣周遭風場圖，指出西風帶的位置會隨著季節變動，冬季開始西風帶會被青藏高原阻擋而分為南、北兩股支槽，其中南支槽對台灣的影響，雖然在溫度上比較不明顯，但卻會帶來顯著水氣，如春雨預報通常就是依據南支槽的狀況來判別。

鄭明典表示，預測顯示本周四會有一股明顯的南支槽接近台灣，雖然還沒到春天，但仍可能帶來豐沛水氣，將持續觀察天氣狀況，「北部朋友可能要珍惜今明兩天相對穩定的天氣」。

中央氣象署指出，今天清晨最低溫僅7度，白天冷氣團威力逐漸減弱，白天高溫回升至23至26度，未來幾天都是早晚較涼、白天暖熱的天氣，日夜溫差明顯，提醒民眾適時穿脫衣物。

氣象署說，周五（19日）起東北季風減弱，但水氣反而會增加，目前預測至周六（20日）為止，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部以北山區也會有零星雨勢，其他地區則為多雲的天氣型態。

