南支短波槽東移今明全台有雨 12/21起東北季風增強

「天氣職人-吳聖宇」表示，受到中高層南支短波槽逐漸在華南地區建立並東移影響，南海北部自18日晚間起發展出大片層狀雲系並向台灣延伸，各地雲量明顯增加。今(19)日、明(20)日水氣偏多，全台皆有短暫陣雨機會，並以局部降雨為主。

500百帕高度場。（圖／翻攝 鄭明典臉書 ）

目前降雨較集中在迎風面的東半部沿海地區，以及中南部山區的零星地形雨。雲量增加也使夜間輻射冷卻效應減弱，今晨台灣本島最低溫出現在新竹關西15.2度，其餘空曠地區約15至17度。

吳聖宇指出，南支短波槽預計於20日移動至福建、浙江一帶並逐漸減弱，但槽前水氣仍會影響台灣至週六晚間，今明兩天各地降雨機率偏高。週六晚間後，西半部降雨將逐步減緩，但隨後東北季風接力增強，迎風面的大台北及東半部地區仍容易再度出現降雨，天氣型態轉為典型東北季風影響。

前中央氣象局長鄭明典也在臉書指出，近期影響台灣的「南支槽」結構相當特殊。從500百帕高度場觀察，台灣西側的南支槽並非單一系統，而是由一連串短波槽與脊組合而成的槽線，屬於氣象學中的「正壓不穩定」現象。

吳聖宇指出，雖然今明兩天尚未有明顯南下，但因季節因素，高空溫度已偏低，在水氣通過情況下，高山地區有可能出現固態降水(冰霰或雪)。海拔3500公尺以上高山即使未降雪，夜間結冰風險仍高，提醒登山民眾多加留意。

平地氣溫方面，今明兩天白天高溫約22至25度，夜間及清晨都市低溫約17至20度，空曠地區可降至15至17度，日夜溫差較小但仍偏涼。

吳聖宇進一步指出週日(21)起，隨北支短波槽通過及冷高壓南下，東北季風明顯增強，北部與東半部轉為多雲到陰有短暫陣雨，北部白天高溫降至20至22度，中南部天氣轉好，高溫回升至25至27度。夜間至下週一清晨，中北部空曠地區低溫可能下探至13至15度。

