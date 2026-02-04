「南方之矛行動」包括海地 美軍艦已進入太子港灣

美國軍方官員3日表示，美國軍艦已經抵達海地海岸。這個島嶼國家的領導人在與暴力販毒黑幫的戰爭中，正竭力維持其權力。

美國駐海地大使館在X上發文表示，美國海軍驅逐艦史托克代爾號(USS Stockdale)、美國海岸防衛隊艦艇「史東號」(USCGC STONE)和「勤奮號」(USCGC Diligence)進入了太子港灣(Bay of Port-au-Prince)，以「體現美國對海地安全、穩定和光明未來的堅定承諾」。

廣告 廣告

該聲明表示，該艦隊是「根據戰爭部部長赫格塞斯(Pete Hegseth)的指令」派遣，並且是「南方之矛行動」(Operation Southern Spear)的一部分。「南方之矛行動」是美國在加勒比海和東太平洋地區針對涉嫌販毒集團的軍事行動，已造成超過100人在船隻襲擊中喪命。

在經歷了多年的暴力和動盪後，海地在「過渡總統委員會」(Transitional Presidential Council)任期將於2月7日結束前夕，正步入新一輪的政治動盪。

幫派暴力迫使前總理亨利(Ariel Henry)在2024年辭職，該國自2016年以來一直沒有舉行選舉，政府權威在全國大部分地區崩潰，導致安全、衛生和經濟危機同時發生。

海地是西半球最貧窮的國家，大片國土被敵對的武裝幫派控制，他們經常犯下謀殺、強姦和綁架等罪行。

美國最近宣布了針對海地高階官員的新簽證限制，他們被控支持幫派活動。