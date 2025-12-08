「南方之矛」刺向何處？美軍在委內瑞拉行動的戰略虛實解讀

川普11月29日發文，要求將委內瑞拉領空及周邊空域「視為完全關閉」，美軍對委國施壓，意在鎖定加勒比海及太平洋疑似毒梟進行打擊。圖／美國白宮flickr

戰略風格／世界特種部隊與軍武資料庫主筆

隨著美國聯邦航空總署（FAA）與五角大廈同步發布代號為「SVZM FIR」的最高級別飛航通告（NOTAM），委內瑞拉領空及其北部專屬經濟區（EEZ）實質上已被劃定為「事實上的禁航區（De Facto No-Fly Zone）」。

這份警告不僅建議美國民航機避讓，更暗示該區域已進入「高度軍事活動」狀態。在現代軍事作戰準則中，這種大規模的空域淨空動作，往往是防空壓制（SEAD）與大規模空襲發起前24至48小時的標準前置程序。

美軍已數次開火 只是前菜？

根據最新的開源情報（OSINT）與衛星圖像顯示，美軍南方司令部（SOUTHCOM）的兵力部署已突破了常規演訓的邊界：以最新銳的「福特號」航空母艦（USS Gerald R. Ford, CVN-78）為核心的打擊群，已在加勒比海攻擊發起線完成戰術展開；兩棲攻擊艦「硫磺島號（USS Iwo Jima, LHD-7）」則搭載著隨時能執行垂直包圍的海軍陸戰隊遠征單元（MEU），對加拉加斯形成了鉗形攻勢。

更引人注目的是，這次行動並非傳統的巨艦大砲展演。國防部長彼特·海格塞斯（Pete Hegseth）曾公開證實，「南方之矛」行動大量引進了第四艦隊的「混合艦隊（Hybrid Fleet）」概念，數以百計的Saildrone無人水面載具（USV）與滯空型無人機正像狼群般在委內瑞拉沿岸執行全天候監控。

截至12月4日，美軍已執行了22次針對「毒品走私船」的致命打擊，造成至少87人死亡，其中包括被指控為「特倫德阿拉瓜（Tren de Aragua）」跨國幫派的成員。

這不僅是自1989年「正義之師」行動（Operation Just Cause）進攻巴拿馬以來，美軍在西半球最大規模的武力投射，更標誌著華盛頓對委內瑞拉的策略，已從長達數年的經濟制裁與外交孤立，正式轉向「物理毀滅」的臨界點。

這場代號「南方之矛（Operation Southern Spear）」行動背後的決策邏輯，究竟為何？這是一場勢在必行的殲滅戰，還是川普政府「交易藝術」中的終極籌碼？而這把刺向南美的長矛，又將如何回過頭來撼動印太戰區與台海的安全架構？

中南美洲向來是美國的勢力範圍，美國與這些鄰居有著許多的恩怨情仇。圖／美國海軍官網

川普的算盤：新門羅主義還是「TACO」極限施壓？

要理解「南方之矛」的本質，不能僅從傳統軍事角度切入，必須結合川普政府獨有的國內政治需求與「以戰逼和」的談判哲學。這場軍事行動的啟動，實為國內政治承諾與地緣戰略博弈的交集。

(一) 「新門羅主義」的地緣清洗

對外而言，這是「新門羅主義」的具體實踐：過去十年間，委內瑞拉已逐步演變為反美勢力在西半球的戰略橋頭堡。從俄羅斯Tu-160「白天鵝」戰略轟炸機的短暫進駐，到伊朗協助建立的無人機生產線，乃至中國在當地深耕的能源與數位監控基礎設施，這些「域外勢力」的存在嚴重挑戰了美國在拉美的傳統霸權。

華盛頓意圖透過展現「硬殺傷」的決心，向北京、莫斯科與德黑蘭傳遞清晰訊號：美洲的安全架構不容許任何戰略穿透。若能摧毀或壓制委國的俄製防空系統，本身即是對俄羅斯武器信譽與地緣影響力的重大打擊。

(二) 國內政治的延伸：執法戰爭或「TACO」式豪賭

對內而言，這是一場經過精密計算的「執法戰爭」：川普政府重返白宮後，為回應基本盤選民對芬太尼危機與非法移民的強烈焦慮，採取了極具法理巧思的戰略。

透過將馬杜羅政權定性為「毒品恐怖主義（Narco-Terrorism）」核心，並將該國強大的「太陽幫」列為外國恐怖組織，白宮成功繞過國會冗長的宣戰程序，援引《授權使用軍事力量法案》（AUMF）直接尋求對委國高層的「斬首」或逮捕。這不僅賦予了軍事行動合法性，更是展現「法律與秩序」的最強硬宣示。

然而戰略的深層邏輯，可能更符合川普的 「TACO」談判模型（Trump Always Chickens Out，川普總是臨陣退縮）。此一源於金融市場的術語，描述了川普慣用的極限施壓模式：先拋出毀滅性的戰爭威脅，設定一個「不可能的高價（High Anchor）」製造對手恐慌，但實質上，他因為忌憚陷入泥沼或承受代價，往往在最後關頭不敢真的扣下板機，而是選擇接受妥協方案並宣稱勝利。

為了讓這場賭局具備可信度，美軍引入第四艦隊的「混合艦隊」概念，執行了22次精確打擊並造成87人死亡。這些行動旨在讓馬杜羅感到真實痛楚，卻又精確控制在「非全面戰爭」的範疇內。川普的算盤十分清晰：利用戰爭迫在眉睫的恐懼，迫使馬杜羅崩潰並接受流亡安排（據傳中情局已在土耳其或卡達鋪路）。

一旦馬杜羅屈服，川普便能順勢收回全面開戰的指令—這雖坐實了外界對其「TACO」魔咒的嘲諷（指其叫囂戰爭卻根本不敢真打），但他卻能藉此規避地面戰的巨大風險，並向選民誇耀自己達成了一場「零美軍傷亡」的重大外交勝利。

非對稱戰力評估：美軍的優勢明顯卻非全面

若外交博弈失敗導致戰火點燃，美軍面對的委內瑞拉國家玻利瓦軍（FANB）的核心戰力，並非其老舊海空軍，而是擁有拉丁美洲密度最高的防空飛彈網。其中美軍最忌憚的是俄製S-300VM（Antey-2500）系統，其具備高機動履帶底盤與強抗干擾能力，作戰半徑達200公里，理論上能直接威脅公海上的美軍戰機。

此外委軍還部署了Buk-M2E與數位化升級的Pechora-2M填補防禦死角，後者在光電追蹤模式下可不開雷達以躲避反輻射飛彈；加上數千枚俄製Igla-S單兵防空飛彈，對美軍低空執行密接支援的直升機與無人機構成嚴密的致命火網。

面對此一刺蝟般的防空網，美軍勢必採取「防區外打擊（Standoff Strike）」戰術，絕不輕易進入低空肉搏。戰爭首波預計將由EA-18G「咆哮者」電戰機發起全頻譜干擾，切斷委軍雷達與指揮鏈，使其防空系統成為各自為戰的「瞎子」；隨後由福特級航母搭載的F-35C隱形戰機擔任「踹門者」滲透並標定高價值目標。

提康德羅加級巡洋艦與勃克級驅逐艦將發射大量「戰斧 Block V」巡弋飛彈，對委國指揮中心、跑道及電力樞紐進行毀滅性的飽和攻擊。

總體而言，美軍在海空戰場擁有絕對的技術代差。一旦開戰，美軍有望在72小時內徹底癱瘓委內瑞拉的指管通情系統（C4ISR）並掌握絕對制空權。然而，必須警惕的是，贏得海空戰的勝利，對於美軍而言或許僅僅是另一場戰略噩夢的開始。

9月20日，委內瑞拉與美國關係緊張加劇，委國總統馬杜羅啟動全國社區軍事部署計畫，指導平民和居民進行武器操作訓練。圖／東方IC

美軍的真正戰略夢魘：從「外科手術」演變為「阿富汗泥沼」

既然海空戰必勝，為何五角大廈內部對「進攻委內瑞拉」仍持極度審慎態度？關鍵在於區分「戰爭（Warfare）」與「善後（Nation Building）」的本質差異。

美軍能夠輕易摧毀馬杜羅的軍隊，但極難達成「更替政權並建立穩定民主」的政治目標。這極可能讓美軍陷入另一個「阿富汗式」的泥沼。

(一) 地形與非對稱作戰的天然堡壘

委內瑞拉的地理環境遠比伊拉克或利比亞複雜，南部是廣袤的奧里諾科叢林，北部是高度依山而建、巷弄狹窄的貧民窟城市群。

一旦委內瑞拉正規軍被美軍空襲打散，他們極可能化整為零，攜帶輕武器與單兵飛彈進入叢林與城市，轉型為游擊隊。這將使美軍的高科技偵察優勢歸零，被迫進入最原始、傷亡率最高的步兵掃蕩戰。

(二) 「武裝集體」與「特倫德阿拉瓜」的混合威脅

馬杜羅政權最堅實的防線並非穿著制服的軍人，而是名為「Colectivos（武裝集體）」的準軍事民兵組織，以及如「特倫德阿拉瓜」這種已被軍事化的黑幫組織。這些團體深受查維斯主義洗腦或利益捆綁，擁有重型武器，長期控制著貧民區的運作，並可能有古巴情報人員的指導。

對美軍而言，這意味著即便攻佔了總統府（Miraflores Palace），街頭巷尾的戰爭才正要開始。美軍將面臨無處不在的簡易爆炸裝置（IED）、狙擊手與自殺式攻擊。根據反叛亂作戰（COIN）的經典算法，要有效控制委內瑞拉近3000萬人口的局勢，美軍需要投入數十萬地面部隊，並長期駐紮數年。

在當前美國孤立主義情緒高漲、募兵困難的背景下，這是一個政治自殺式的選項。若「TACO」策略未能逼退馬杜羅，而美軍被迫發動地面入侵，那將不再是速戰速決的「正義之師」，而是另一場漫長、流血且昂貴的治安戰。

此戰對台海安全的實質衝擊：資源排擠與戰略機會之窗

從台灣的戰略視角審視加勒比海的戰雲，我們必須跳脫單純的「挺美」思維，冷靜計算這場衝突對台海安全的潛在衝擊。這是一個殘酷的零和賽局：美軍的資源是有限的，投入委內瑞拉的每一分力量，都是從印太戰區抽離的成本。

(一) 精確導引武器（PGMs）的庫存危機

這是台灣最應擔憂的實質風險。現代戰爭消耗彈藥的速度遠超想像。委內瑞拉擁有堅固的防空設施與掩體，美軍要進行壓制，勢必大量消耗戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）、聯合空對地距外飛彈（JASSM-ER）以及先進反輻射飛彈（AARGM）。

這些高價值、長射程的精確彈藥，正是美軍嚇阻解放軍攻台、執行「擊殺鏈（Kill Chain）」的關鍵資產。根據戰略與國際研究中心（CSIS）的評估，美國國防工業基地的產能目前已極度緊繃，補充這些庫存需要數年時間。若在委內瑞拉戰場消耗過多庫存，一旦台海同時發生危機，美軍介入的火力持續性將大打折扣。

北京方面勢必密切監控美軍的彈藥消耗率，以此作為評估台海行動風險的參數。

(二) 印太航艦戰力「空窗期」

美國海軍目前的航艦部署已捉襟見肘，這是眾所周知的事實，而為了維持對委內瑞拉的壓倒性優勢，美軍將「福特號」打擊群部署於此，甚至可能需要徵調原本應部署於太平洋的資產作為輪替。這意味著印太地區可能會出現危險的「航母空窗期」。

對於解放軍而言，這無疑是一個極具誘惑力的戰略機會之窗（Window of Opportunity）。解放軍海軍近年來在西太平洋的活動日益頻繁，若美軍主力被牽制在後院，解放軍可能加大在台海周邊、南海乃至第一島鏈的施壓力度，測試美國的底線，甚至嘗試改變現狀。

(三) 華盛頓決策頻寬的飽和

戰爭最消耗的不僅是彈藥，更是決策者的時間與政治資本：一旦委內瑞拉戰事陷入膠著，白宮國安會（NSC）、五角大廈以及國會的注意力將被完全佔據。

屆時，關於台灣的軍售交付進度、貿易談判以及區域安全合作，都可能因為優先順序的調整而被迫延宕。美國無法同時打贏兩場大規模戰爭的疑慮，將成為印太盟友心中揮之不去的陰影。

美國第七艦隊司令部設在日本橫須賀，作為美國最大的海外前線部隊，責任區涵蓋西太平洋和印度洋。圖／美國第七艦隊臉書

台灣這次需要的是川普極限施壓奏效或1990年波灣戰爭

綜上所述，對於正在展開的「南方之矛」行動，台灣的最佳利益劇本在於川普的「TACO」極限施壓策略能夠奏效，即在不爆發全面戰爭的情況下達成政治目標。

或是美軍能夠複製1991年波灣戰爭的模式：集結絕對優勢兵力，以雷霆萬鈞之勢摧毀敵方指揮中樞與戰爭潛力，在達成「去武裝化」後迅速抽身。

然而若美軍不幸重蹈歷史覆轍，將「極限施壓」玩成了「戰爭泥淖」，並陷入長期的拉美地面治安戰，如同2000年後的阿富汗與伊拉克戰爭，那麼這場戰爭最大的輸家，除了委內瑞拉人民之外，可能就是遠在太平洋彼端、極度依賴美軍威懾力量維持現狀的台灣。

假若當美國的長矛深陷南美叢林無法拔出時，西太平洋的盾牌將不可避免地變得脆弱。這場發生在加勒比海的豪賭，或許其賭注不僅是馬杜羅的命運，更是未來五年印太地緣政治的平衡。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



