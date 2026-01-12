南方人更耐凍？東北姑娘到杭州崩潰了 穿3條加絨褲

浙江近日寒意明顯，「北方人在南方如何過冬」的話題在抖音上悄然走紅，南方北方居民穿衣方式的差異，再度成為討論焦點。

環球網報導，一位東北姑娘分享在浙江杭州的冬日穿搭：下身是加絨牛仔褲搭配兩條加絨秋褲、加絨棉襪，上身則是羽絨服、加絨衛衣再加兩件加絨秋衣，裡三層外三層，全副武裝。

杭州網友小林則曬出了自己與北方同事的對比照。照片中，身為南方人的小林仍穿著單薄的單褲，而北方同事早已穿上加絨褲、毛線褲和秋褲，層層疊加。

廣告 廣告

評論區有人調侃「南方人耐凍，冬天完勝」，也有人直言無法理解，認為「今年浙江哪有那麼冷，穿這麼多褲子根本活動不開」。

不過，醫師提醒，寒冷天氣切勿硬扛，長凍瘡手腳會有大片紅斑，嚴重者腫脹形似「饅頭」。

網友紛紛亮出「取暖妙招」。有人自製發熱鞋墊，將暖寶寶貼在腳底；有人睡前用吹風機為被窩「預熱」；還有人乾脆躲被窩不出門，「裹緊小被子」成為最低成本的取暖方案。

更多世界日報報導

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油