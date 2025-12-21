南方共市峰會 巴西、阿根廷總統為委內瑞拉問題槓上

（中央社巴西伊瓜蘇20日綜合外電報導）美國總統川普加大對委內瑞拉的施壓力道之際，巴西總統魯拉與阿根廷總統米雷伊今天在區域峰會上，就委國未來問題公開交鋒。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與米雷伊（Javier Milei）是在南美洲南方共同市場（Mercosur）的峰會上發言，會中亦將與歐洲聯盟（EU）未來的貿易協議列為議程之一。

然而，圍繞委內瑞拉議題的緊張當場爆發；魯拉警告，武裝衝突可能引發「人道災難」，米雷伊則稱讚川普的強硬施壓。

委內瑞拉曾是南方共同市場成員，但2016年遭到停權。

美國軍方近月強化在加勒比海的部署，並在該地區及太平洋對涉嫌運毒的船隻發動空襲，聲稱此舉是為了打擊毒品走私。

但委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolas Maduro）表示，這項行動是更大規模政權更迭計畫的一環；川普本週也說，不排除爆發戰爭的可能性。

魯拉在巴西南部城市伊瓜蘇（Foz do Iguacu）主持南方共同市場峰會開幕時表示，對委內瑞拉進行武裝干預將造成人道災難，也會為世界樹立危險的先例。

但身為川普盟友的米雷伊隨後提出截然不同的看法表示：「阿根廷歡迎美國與川普對解放委內瑞拉人民所施加的壓力。對此議題畏首畏尾的時代已經結束。」

美國政府指控馬杜洛領導所謂的「太陽集團」（Cartel of the Suns），但他否認相關指控。川普也宣布，將對在制裁名單上的、進出委內瑞拉的油輪實施封鎖。

●魯拉呼籲歐盟在貿易議題上展現「勇氣」

阿根廷、巴西、巴拉圭與烏拉圭原本希望今天能敲定與歐盟的協議，建立全球最大的自由貿易區；歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及多數歐盟成員國亦抱持相同期待。

但該協議遭到農民強烈反對，特別是在法國與義大利。（編譯：鄭詩韻）1141221