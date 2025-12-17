南方共市與歐盟協議卡關 巴西促歐洲領袖勿再拖延

（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）巴西總統魯拉近日連續向歐洲聯盟施壓，要求法國與義大利支持完成談判長達26年的南方共同市場–歐盟自由貿易協議。魯拉強調，南美各國已在談判中做出最大限度讓步，若歐盟仍無法達成共識，巴方將採取更強硬立場。

根據巴西新聞網站g1報導，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天在內閣會議中表示，原訂於20日在伊瓜蘇（Foz do Iguaçu）舉行的南方共同市場（Mercosul）峰會，本被視為協議簽署的關鍵時刻，但歐盟內部仍未取得一致意見，尤其法國與義大利持續反對，使協議前景再度蒙上陰影。

他指出，巴西甚至應歐盟要求將峰會日期延後一個月，但如今得知歐盟仍無法在19日前完成批准程序。他批評道：「我們已經在外交上讓步到極限。如果歐盟說不，我們之後會採取更強硬的態度。」

歐洲議會16日通過與協議相關的農業進口「保障機制」，允許在特定情況下暫停的關稅優惠，但新版本比歐盟執委會原案更嚴格，仍需與歐盟理事會協商。

報導指出，法國是反對聲浪最強的成員國。法國農民擔憂南方共市的農產品更具競爭力，恐衝擊本地市場。魯拉透露，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）因國內農民壓力而遲疑不前。

報導提到，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也與馬克宏一致主張延後表決。波蘭、匈牙利等國亦表態保留，奧地利與愛爾蘭可能反對，比利時則已表示將棄權。

據報導，若協議獲得歐盟理事會「合格多數」通過（至少15國、代表65%人口），歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）可能親赴巴西簽署協議。

這項協議涵蓋歐盟27國與南方共市5國，將形成全球規模最大的自由貿易區之一，被視為雙邊經貿關係的重要里程碑。

魯拉強調，巴西與南美國家已展現最大誠意，呼籲歐洲領袖「承擔責任」，不要因國內政治壓力而阻礙跨洲合作。（編輯：唐聲揚）1141218