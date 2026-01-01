南方問政元旦包場《冠軍之路》賴瑞隆、李昆澤、李柏毅出席

圖說：南方問政聯盟1日包場《冠軍之路》，立委賴瑞隆、李昆澤、李柏毅，以及多位市議員共同出席。（圖片來源：賴瑞隆辦公室）

2026新年第一天，立法委員賴瑞隆1日應邀出席南方問政聯盟主辦的《冠軍之路》包場活動，與導演龍男·以撒克·凡亞思及立委李昆澤、李柏毅、高雄市議長康裕成與多位市議員共同觀賞紀錄片。賴瑞隆表示，近期台灣社會歷經紛擾，去年也面對多重挑戰，盼在新年的起點以一份能讓彼此更團結的感動，邁向新局迎接勝利。

賴瑞隆指出，《冠軍之路》以細膩影像重現台灣隊從一開始不被看好，到一路調整、咬牙、挺進，最終站上世界冠軍的歷程；影片所呈現的不只是勝利結果，更是面對壓力不退縮、遭遇低潮不放棄、在質疑中仍全力以赴的韌性與信念。

圖說：南方問政聯盟1日包場《冠軍之路》，除了三位立委，多位市議員及參選人也出席活動觀影。（圖片來源：賴瑞隆辦公室）

同時，主辦方也邀請復興國小少棒隊到場觀影。為鼓勵孩子們勇敢逐夢，賴瑞隆亦分享自己求學時期曾投入鉛球等項目並獲獎的經歷；其對小選手在訓練場上面對難關與堅持的心情格外感同身受。賴瑞隆說，夢想不會因為年紀小就遙不可及；挑戰也不會因為努力就立刻消失。但只要願意拚、願意相信隊友也相信自己，就一定能邁向目標，打出屬於自己的精彩與感動。

賴瑞隆並向導演致意，肯定其拍攝過程克服重重困難，才得以留下珍貴畫面、完成作品。賴瑞隆也引用中華職棒會長蔡其昌的話「你不能只有在贏的時候才愛他們」，強調這份感動應化為彼此的承諾：不只在贏球時才支持球員，也不只在成功時才相信自己；要持續愛台灣、愛高雄，堅定夢想。最後，賴瑞隆盼「高雄隊在新年共同邁向勝利」；市民像一支隊伍並肩作戰，為未來持續向前、打出全壘打迎接勝利。

圖說：南方問政聯盟1日包場《冠軍之路》，導演龍男（右二），以及賴瑞隆（左二）、李昆澤（右一）、李柏毅（左一）出席。（圖片來源：賴瑞隆辦公室）

導演龍男指出，台灣的冠軍之路不好走，國內的棒球已經發展百年，直到2024年終於邁向冠軍之路，讓全世界知道台灣隊的實力，這也仰賴著全體台灣人支持而來。他也說，非常感謝運動選手出身的賴瑞隆，在立委任內推動諸多全民運動；台灣能擁有如此關注體育文化的立委，他對此感到非常感謝。

李昆澤表示，台灣邁向冠軍的旅途有很多動人溫暖的故事，從2013經典賽的遺憾，歷經11年的努力，再次揮出全力的一擊。李昆澤也說，除了選手與教練，最讓人感動的是球迷的支持；為了回應民眾的期待，他也將與賴瑞隆等隊友繼續全力支持運動發展。

李柏毅細數台灣的棒球發展史。李博毅指出，棒球不但能凝聚人心，更能讓人重拾勇氣，他盼藉由觀賞電影讓大家帶著這股感動，與高雄隊共同打拼。

本次活動由南方問政聯盟市議員何權峰、簡煥宗、黃彥毓、湯詠瑜、邱俊憲、張勝富等人主辦；立委賴瑞隆、李昆澤、李柏毅及高雄市議長康裕成、議員黃文志與議員參選人蔡秉璁、黃敬雅及尹立皆應邀出席觀影，展現「高雄隊」團結與熱情的氣勢。

