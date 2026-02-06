南方問政聯盟登記造勢 賴瑞隆現身力挺

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆6日會同議長康裕成陪同黨內「南方問政聯盟」的11位現任議員及6位參選人前往高市黨部舉辦登記造勢活動。（洪浩軒攝）

綠營高市議員初選4日開放領表登記，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆6日會同議長康裕成陪同黨內「南方問政聯盟」的11位現任議員及6位參選人前往高市黨部舉辦登記造勢活動，他們自詡為「做工的人」，展現未來府會共同為高雄打拚的決心。

康裕成6日率領黨內現任議員林富寶、黃文志、張勝富、邱俊憲、李喬如、簡煥宗、何權峰、郭建盟、湯詠瑜、陳慧文、黃彥毓及新人蔡秉聰、尹立、黃偵琳、蘇致榮、黃敬雅、洪村銘等人前往高市黨部舉行聯合登記造勢活動，並找來無黨籍議員張博洋擔任活動主持人。

康裕成表示，「南方問政聯盟」是集結跨黨、跨派系、跨世代、跨領域、跨地域的強韌戰隊，且凝聚這股力量的並非顏色或派系標籤，而是一顆願意共同為高雄打拚、炙熱的心。聯盟成員為了確保市政建設延續，並深化市民對城市的光榮感，一致將自己定位為「為高雄做工的人」，誓言以最謙卑務實、腳踏實地的態度，為市民打造更美好的未來。

賴瑞隆強調，自己與「南方問政聯盟」成員一樣，都是「為高雄做工的人」，他已準備好擔任引領高雄進步的「新隊長」，在謝長廷、陳菊、陳其邁等前3任市長奠定的厚實基礎上，全力以赴完美接棒。

賴瑞隆進一步指出，議會是推動市政的關鍵引擎，城市的進步除了仰賴行政首長的遠見，更少不了議會的監督支持以及新血投入。因此，「議會過半」絕對是讓高雄欲變愈好的關鍵目標。希望大家全力支持「南方問政聯盟」的成員，讓優質議員連任、優秀新人出頭，確保議會席次過半。

