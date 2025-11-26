「南方時光」入圍國際影展突遭除名 主辦：敏感因素

台北市 / 綜合報導

台灣導演曹仕翰拍攝的首部劇情長片南方時光，不只入圍今年金馬獎，還入圍摩洛哥國際影展，導演原定29日前往摩洛哥出席盛會，卻突然收到影展通知，表示當地政府不允許核發電影放映許可跟簽證，等於入圍資格被取消。根據了解，疑似是因為電影描述政治敏感議題，因此臨時變故。

電影「南方時光」片段說：「中共明天將舉行飛彈試射的軍事演習，李登輝總統也在今天密集參加，各團體舉行的輔選造勢活動。」廣播聲響起，宣告演習總統直選將至，國片「南方時光」描述一名少年與家人的衝突與和解，背景正是台灣1996年社會氛圍，這部片受到評審青睞，因此入圍第62屆金馬獎。

電影「南方時光」導演曹仕翰(2025.11.21)說：「我那時候在聖家堂上，當我的手機傳來訊息，就大家跟我說恭喜恭喜，哇，那時候腦海中一片空白。」不只叩關金馬，「南方時光」也入圍摩洛哥馬拉喀什國際影展，不過就在導演赴會前，電影竟遭當地主辦除名。電影「南方時光」片段說：「飛彈來的時候，躲在教室就不會死喔，最好是飛彈直接把學校炸了，就不用來了。」

起因疑似就是因為片中提到這些敏感台詞，根據了解，影展主辦臨時接獲通知說摩洛哥政府，無法核發簽證跟電影放映許可，因此原先安排的放映會，還有住宿機票等，再加上入圍名單通通取消，而11月10日主辦單位在社群，發出的14部獲選名單中還能看見有「南方時光」，但22日主辦再度發文，片單僅剩13部也已經不見「南方時光」蹤影。

電影「南方時光」片段說：「提到中共的軍事演習與文攻武嚇。」仔細觀察電影片段有中華民國旗海飄揚，宣傳車標語寫上「民主要確保」，還有各式選舉大旗標語不難發現，劇中對於當年政治背景確實有大篇幅的描寫，不過身為創作者，在參展前夕臨時變故心裡難免感到有些無奈。

