《南方時光》入圍摩洛哥影展 突被因「敏感因素」取消

電影中，演員討論股票大跌的無奈，背景正好廣播著1996年的台海飛彈危機。

《南方時光》是導演曹仕翰以自身成長經驗創作的電影，背景設定就是台灣當年的首度公民直選正副總統，入圍了本屆金馬獎最佳導演、最佳美術設計，以及最佳造型設計獎項，原本還入圍摩洛哥馬拉喀什國際影展，卻無故遭到取消入圍。

導演曹仕翰說：「如果一部電影有機會到國際上放映，那因為電影是聯結文化的窗口，但是有一個無形的力量 ，我們也不知道是什麼力量，然後就改變這件事，或者扼殺這件事情，對於任何的創作者來講就是最不樂見的事。」

摩洛哥馬拉喀什國際影展是由摩洛哥王室支持舉辦，2001年成立，今（2025）年為第22屆，展期從本月28日開始，評審團主席為韓國知名導演奉俊昊，是北非地區、法語使用區的重要國際影展。

人在澳洲參加亞洲電影節活動的曹仕翰，越洋受訪時表示，得知此事百感交集。

曹仕翰說道，「百感交集，站在我的立場是不想多做揣測，但是覺得台灣不論是電影或台灣的創作者，要走向國際、進入國際，已經是一個不簡單的事情了。」

除了電影廣播提到，中共將舉行飛彈試射的軍事演習；男主角還提到，「最好是飛彈直接把學校炸了，就不用來了」的話；片中還有中華民國的旗海飄揚，宣傳車有「民主要確保」的標語，引發外界懷疑是否因為政治敏感因素，導致中國施壓。

《南方時光》監製易智言認為，「我是沒有感覺到什麼樣的敏感啦，因為就算我覺得敏感，然後我要他改掉1995、1996，是不是我自己就在做自我審查他的言論自由啦？」

監製易知言強調，不會因為政治敏感就自我審查。曹仕翰則表示，策展團隊告知是因為敏感因素，可是不知道確切問題是什麼，疑惑之餘，他雖然深感遺憾，但也強調，不會影響他持續創作的熱忱。