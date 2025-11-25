「南方時光」入圍馬拉喀什影展 開幕前無故遭除名
（中央社記者曾依璇巴黎25日專電）台灣導演曹仕翰首部劇情長片「南方時光」原本入圍摩洛哥馬拉喀什國際影展（FIFM），在他排開行程準備出席之前，突然接到通知稱摩洛哥無法核發簽證和放映許可，隨後得知電影無故遭取消入圍。
曹仕翰接受中央社記者電話訪問時說，他今年7月31日獲知入圍，8月12日接到影展正式邀請函，原定本月29日與演員陳玄力前往摩洛哥出席盛會。
馬拉喀什國際影展在摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）支持下成立於2001年，影展主席為親王哈希德（Moulay Rachid），今年舉辦第22屆，展期為本月28日到12月6日，評審團主席是韓國知名導演奉俊昊。
根據影展Instagram官方帳號本月10日公布的正式競賽入圍片單，當時共14部片獲選，包括曹仕翰的「南方時光」，標註來自台灣。
「南方時光」背景設定在1996年台灣首度舉辦公民直選正副總統，以及當時籠罩台灣的台海飛彈危機；這部電影入圍今年金馬獎最佳導演、最佳美術設計、最佳造型設計獎項。
曹仕翰本月14日於自己的IG帳號分享有影展官方標誌及「正式競賽」（official competition）字樣的「南方時光」劇照，並提到他與陳玄力受影展方面邀請前往馬拉喀什（Marrakech）。
但影展官方帳號21日再次發文列出正式競賽片單，數量減為13部，少了「南方時光」。
同一天，曹仕翰收到影展通知，稱由於「敏感」因素，摩洛哥不會核發電影放映許可及簽證，因此「南方時光」放映會等行程，以及原本安排好的機票和住宿均遭取消。
目前看到的影展節目單上，已無「南方時光」放映時間和曹仕翰原定出席的活動。
然而，影展方面並未直接通知曹仕翰「南方時光」被撤出入圍片單。直到中央社記者昨天在影展官方網站發現片單已無「南方時光」，詢問曹仕翰時，他才知道這件事。
記者為此3度致信詢問影展主辦方，截至發稿未獲回覆。
正在澳洲出席亞太電影獎（Asia Pacific Screen Awards）活動的曹仕翰接受電話訪問時說，他已與影展方通話，對方表明非常喜歡「南方時光」，但不知何故，政府不核發簽證和放映許可，所有相關資訊、包括入圍資格都會被撤掉，影展方是臨時才知有變故，而且是第一次遇到這種狀況，為此對曹仕翰感到很抱歉。
曹仕翰告訴中央社記者，他感謝馬拉喀什影展對「南方時光」的支持與肯定，「影展很早便將本片選入競賽，並細心安排我們的行程，這份專業與熱情，我心懷感謝」。
「因此，當得知『南方時光』無法取得政府放映許可與入境簽證，而被取消放映與競賽時，我除了疑惑之外也深感遺憾。」
曹仕翰表示：「電影是探索與理解世界的文化之窗，卻因為『敏感問題』，某些未知原因插手干預而被消失。身為創作者，看到藝術在體制的力量前被強迫停止，想與世界連結的心被拒絕在門外。我為電影與所有參與付出的人們感到可惜。」
但曹仕翰強調，他不會就此氣餒，會繼續誠實創作，繼續以電影探索、叩問，「直到那堵阻擋在前的巨牆崩塌」。
根據記者今天查詢於本月10日發布的英文版新聞稿，今年影展選映來自31國的82部片，其中正式競賽單元有14部；內文稱片單「展現了政治覺醒的當代電影，透過私人或歷史敘事去質疑世界上的不公義，特色是極為自由的語調和非凡的大膽形式」。
英文版新聞稿介紹入圍片單時，提到多位導演以半自傳式敘事回顧自己國家的「決定性政治時刻」，例如「曹仕翰的『南方時光』喚起一代人於台灣1996年面對戰爭威脅的焦慮」。
但同日發布的法文版新聞稿與英文版有所不同，其中提到影展選映來自31國的81部片、正式競賽單元有13部，數字均已變更，也未提及曹仕翰與「南方時光」。（編輯：田瑞華）1141125
