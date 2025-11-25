《南方時光》因「敏感問題」臨時遭影展撤銷 導演曹仕翰：繼續創作直到巨牆崩塌

導演曹仕翰的首部劇情長片《南方時光》日前入圍摩洛哥馬拉喀什國際影展（FIFM）正式競賽單元，原定本月29日將與演員陳玄力出席盛會，卻傳出摩洛哥無法核發電影放映許可與入境簽證，入圍資格與放映遭取消。李鍾泉攝

導演曹仕翰的首部劇情長片《南方時光》日前入圍摩洛哥馬拉喀什國際影展（FIFM）正式競賽單元，原定本月29日將與演員陳玄力出席盛會。但卻傳出摩洛哥無法核發電影放映許可與入境簽證，隨後曹仕翰才得知電影已無故遭取消入圍資格與所有放映活動。

曹仕翰於今年7月31日獲知入圍，並在8月12日接到影展正式邀請函，直至11月10日影展官方Instagram帳號公布的14部正式競賽片單中，《南方時光》仍榜上有名，並標註來自台灣。然而，影展官方帳號於21日再次發文時，競賽片單數量已減為13部，少了《南方時光》，節目單上也已找不到該片的放映時間與曹仕翰的活動行程。

導演遭矇在鼓裡 影展方首遇臨時變故致歉

根據《中央社》報導，正在澳洲將出席27日亞太電影獎活動的導演曹仕翰，與摩洛哥馬拉喀什影展方通話時，對方表明非常喜歡《南方時光》，但不知何故，政府部門不核發放映許可與簽證，導致連入圍資格都被撤銷。影展方對此表示是臨時才知有變故，而且是第一次遇到這種狀況，並為此向曹仕翰表達了歉意。

據悉，入圍金馬獎最佳導演等三項大獎的《南方時光》，背景設定在1996年台灣首度舉辦公民直選正副總統，以及當時籠罩台灣的台海飛彈危機，該片被部分外媒描述為「喚起一代人於台灣1996年面對戰爭威脅的焦慮」。

曹仕翰《南方時光》原本入圍摩洛哥馬拉喀什國際影展卻臨時遭撤銷。翻攝IG＠tsao_shih_han

藝術被體制力量強迫停止 創作者決心繼續探索

曹仕翰感謝馬拉喀什影展對《南方時光》的支持與肯定，但他對於這次突發事件深感遺憾。他表示：「電影是探索與理解世界的文化之窗，卻因為『敏感問題』，某些未知原因插手干預而被消失。」

他沉痛地說，身為創作者，看到藝術在體制的力量前被強迫停止，想與世界連結的心被拒絕在門外，讓他為電影與所有參與付出的人們感到可惜。儘管如此，曹仕翰強調他不會就此氣餒，將會繼續誠實創作，以電影探索、叩問，「直到那堵阻擋在前的巨牆崩塌。」

值得注意的是，由親王哈希德擔任主席的馬拉喀什國際影展，評審團主席為韓國知名導演奉俊昊，但影展於10日發布的英文版新聞稿中仍提及《南方時光》，而同日發布的法文版新聞稿中片單數量已變更，且未提及《南方時光》。



