「南方時光」導演曹仕翰（3） (圖)

第62屆金馬獎頒獎典禮今（11╱22）在台北流行音樂中心登場，入圍11項的《大濛》昨率先拿下「觀眾票選最佳影片」，昨晚總統賴清德也偕同總統府秘書長潘孟安等人到電影院看片，透露觀影過程有泛淚，「我很敬佩導演用電影講台灣的故事、唱出台灣的歌，在這片土地的人可以更認識自己，面向過去，對台灣未來的打拼很有幫助」。

太報 ・ 5 小時前