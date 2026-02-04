「南方時光」獲法國維蘇影展兩獎 動靜交織獲肯定

（中央社記者曾依璇巴黎4日專電）台灣導演曹仕翰的長片「南方時光」在法國維蘇亞洲國際影展（FICA）拿下國際評審團獎和奈派克獎。影展官網評語指出，曹仕翰細緻呈現動靜交織的片刻，營造近乎魔幻的場景。

維蘇亞洲國際影展創辦逾30年來聚焦亞洲各國電影，是歐洲歷史最悠久的亞洲電影節，2024年以台灣為主題國，其聯合創辦人鐵胡萬（Jean-Marc Therouanne）2025年獲頒台法文化獎。

今年影展於1月27日到2月3日舉行，選映來自24國共87部電影，國際評審團主席為中國導演王兵，昨晚舉行頒獎典禮。「南方時光」獲得評審團獎和專門表揚亞洲新銳導演的奈派克獎（Prix Netpac）。

根據影展官方網站評語，「南方時光」描述一名男孩活在戰爭和暴力恐懼下的故事，曹仕翰細緻呈現了動靜交織的片刻，營造出「近乎魔幻的場景」，因此獲頒評審團獎。

奈派克獎評審團表示，這次9部入選電影都很精彩，其高品質及多元性讓評選過程相當艱難，每部作品都以獨特有力的視角呈現亞洲經驗，並表達各自的真理，但評審團的任務是選出最深刻動人、最能激發集體想像力的作品。

奈派克獎評審團指出，「南方時光」巧妙融合了歷史敘事和家庭劇，在國家危機與個人成長之間遊走，以真誠精準的電影手法呈現，因此獲獎。

曹仕翰昨晚親自出席影展領獎。他今天接受中央社記者電話訪問時說，影展評審團成員為不同國家的導演、編劇、製片人，而奈派克獎評審包括影展策展人及製片人，對他而言，同時獲得兩項獎的意義在於自己的首部劇情長片受到肯定，也意味著得到亞洲電影創作者和專業人士不同視角的認可。

「南方時光」背景設定在1996年台灣首度舉辦公民直選正副總統，以及當時籠罩台灣的台海飛彈危機，入圍2025年金馬獎最佳導演、最佳美術設計、最佳造型設計獎項。

曹仕翰提到，一位奈派克獎評審說，「南方時光」雖然是描述1996年的台灣，但某種程度上也反映了國際此刻關注的台灣現況，以及自由與民主。

他還說，影展評審之一、韓國導演申秀媛在頒獎時告訴他，評審團欣賞他的電影美學和影像風格，讓他們看到台灣青年創作者正尋求突破和新的呈現手法。

他提到，維蘇影展吸引許多對亞洲電影有興趣的人來觀影，有學生看了「南方時光」，對台灣過去的體罰現象感到好奇；還有一些觀眾對台灣歷史有一定程度的瞭解，想知道劇中一些場景是否具有青少年反抗權威的意涵。

曹仕翰接下來將前往立陶宛參加「台灣影像」（Taivanas ekrane）影展，「南方時光」是選映影片之一。

此外，4月登場的巴黎台灣電影節將推出曹仕翰專題，選映「南方時光」及3部短片，包括法國克萊蒙費宏短片影展（Clermont-Ferrand International Short Film Festival）兩部入圍作品「春之夢」、「貓與蒼蠅」，加上「父親的電影院」。曹仕翰預定親抵巴黎出席電影節。（編輯：周永捷）1150204