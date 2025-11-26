《南方時光》遭馬拉喀什影展撤出競賽 曹仕翰：創作被敏感因素封鎖

《南方時光》1996年台灣首次總統直選與台海飛彈危機為背景，拍出台灣南部城市的懷舊感。(百景娛樂提供)

入圍本屆金馬獎最佳導演的台灣導演曹仕翰，其入圍作品《南方時光》原本入選摩洛哥馬拉喀什國際影展（FIFM）正式競賽，卻在啟程前夕突然接獲通知，指摩洛哥方面「無法核發簽證與放映許可」，導致電影放映、現場活動與原訂行程全被取消，作品也悄然從競賽名單消失。

據中央社報導，本月10日影展官方Instagram公布14部競賽片，《南方時光》列名在內，並標註來自台灣。電影以1996年台灣首次總統直選與台海飛彈危機為背景，今年也角逐金馬獎2項技術獎。曹仕翰14日亦在IG分享印有影展官方標誌的劇照，透露將親自赴摩洛哥參展。

曹仕翰率《南方時光》劇組走金馬獎紅毯，陣容龐大。

但在21日，影展帳號更新競賽名單後，片單僅剩13部，《南方時光》被移除。曹仕翰同一天收到通知，內容指出因某些「敏感因素」，政府不會核發簽證與放映許可，因此所有安排全面撤回。影展節目表也同步刪去原本安排的放映時段及其出席活動。然而影展方並未主動告知作品遭撤出競賽。曹仕翰是在接到媒體詢問並比對影展網站後才確認入圍資格已被取消。影展主辦單位完全忽視媒體的3度信件詢問均不做回覆。

人在澳洲出席亞太電影獎的曹仕翰表示後來與影展通話，對方說十分欣賞《南方時光》，但也不清楚政府為何突然拒發許可，並坦言這是首次遇到此類狀況，向他致歉。據悉曹仕翰7月底得知入圍，影展於8月寄來正式邀請函，原訂29日與主演陳玄力前往摩洛哥參與影展。早前陳玄力接受本刊專訪時，也曾興高采烈表示即將前往摩洛哥參與盛會，沒想到如今竟出現這樣的結果。

摩洛哥馬拉喀什國際影展由摩洛哥王室支持、親王哈希德擔任主席，今年評審團由韓國導演奉俊昊領軍，展期自11月28日至12月6日。

