《南方時光》高雄少年成長史躍上國際 勇闖金馬三項大獎

高雄人投資電影《南方時光》入選多個國際知名影展，更獲得金馬獎最佳導演、最佳美術設計和最佳造型設計等三項大獎提名，在世界及台灣皆備受矚目；於十一月十四日全台上映，十八日晚間光榮「回鄉」，在喜樂時代影城高雄總圖店舉行高雄首映會，高雄出身的導演曹仕翰率主演鄭有傑（飾演片中男主角的老師）和陳玄力（飾演片中男主角「小洲」）出席，謝謝高雄從劇本創作、拍攝到行銷一路相挺。高市府文化局簡嘉論副局長亦到場，為這部「高雄製造」的電影加油打氣，預祝劇組在金馬獎上滿載而歸，讓好口碑帶動亮眼票房，導演親自送上電影簽名海報表達對高市府的謝意。(見圖)

文化局今(十九)日說明，《南方時光》讓觀眾看見老高雄獨特的城市風景和人情溫度，同時故事情感、藝術表現和國際能見度皆展現亮眼成果，在金馬影展特別放映的時候佳評如潮；文化局特別分享，該片劇本於創作階段入選文化局「台灣華文原創故事編劇駐市計畫」獎助，第十三屆獎助刻正開放徵件，歡迎創作者找出更多南方故事。高雄多年來致力打造友善影視環境，從劇本開發、場景協拍到後期行銷均提供劇組最扎實的協助，歡迎影視創作者至高雄拍片。

《南方時光》講述一九九六年在飛彈危機、第一次總統直選的旋風之下，一個高雄少年的成長、自我追尋，也承載著導演曹仕翰自身的青春記憶與父子關係的深刻觀察；曹仕翰透露，自己在金馬學院受到侯孝賢導演的當頭棒喝和鼓勵，決定回到成長的地方拍攝一部能夠感動自己、進而感動觀眾的故事；同時電影拍攝時獲得高市府大力支持，所以演員多半來自高雄，幕後工作人員也儘量安排高雄在地的人員加入，電影可說是「高雄製造」。

《南方時光》全片在高雄拍攝，包括在民族社區開鏡，也到澄清湖、左營建業新村、城門和西陵街、果貿國宅等地取景；該電影除獲金馬獎三項大獎入圍肯定，也獲得多個國際影展邀請，已在歐洲的西班牙、瑞士、南美洲的巴西及美洲的夏威夷等地進行放映，即將在澳洲及摩洛哥等國家放映，讓世界看見高雄的影像魅力。

跨足監製、導演與演員三重角色的鄭有傑，執導及演出的作品都曾多次參與高雄電影節，笑稱自己和高雄的緣份很深，電影中鄭有傑飾演的角色，是典型的「成績至上」教育者，對學生的表現只看分數，忽略了情感與個性，也是曹仕翰的童年回憶。而影片中男主角「小洲」陳玄力，獲封「明華園小王子」，習慣歌仔戲的舞台表演方式。初次拍電影時，他坦言常不自覺用舞台劇的誇張手勢與語調，但在導演曹仕翰的耐心指導下，逐漸放下舞台習慣，找到更真實的表演方式。曹仕翰導演回憶，當初陳玄力能雀屏中選，是因為一支很暗的試鏡自薦影片，導演笑說自己特別將電影螢幕調亮，才見到陳玄力的靦腆笑容，當下就認定和他心目中主角人物的純樸特質很接近，讚美他的演出很自然，新生代的演員中潛力無窮。

《南方時光》相關訊息請上官方臉書及官方IG查詢。