南方澳大雨來襲！土石流灌進巷道 伴隨大小石頭

鳳凰颱風共伴效應，豪雨狂炸，宜蘭南方澳華山路被山上的泥沙侵襲，家門口就有黃河泥流，更可怕的是，大大小小石頭隨著路面，衝進民宅內，居民實在好氣，認為是南方澳港口路面太高，才會每次下雨都造成淹水。

宜蘭南方澳池碧宮附近，泥流順著坡道向下沖刷，怪手到場先清出路面，不過大大小小的石頭，伴隨著泥流滾動，水至少淹到腳踝，也就是半個輪胎高。

宜蘭南方澳居民：「整條都淹水了，嚇死我了。」

誰也沒想到，雨從11號下午三點多開始，傾瀉而下，不只街道變成小河，連民宅都遭殃。

現在雨還是越下越大，還有包含很多木材、水瓶，都隨著水不斷流下來。

就在《EBC東森新聞》靠近民宅關心，第一時間還直擊到，相關單位緊急疏散老人家。

宜蘭南方澳居民vs.疏散相關單位：「那上面還有老人家，還有老人家幾個，（對對對，還有老人家要怎麼辦，打給泰山嗎）打給泰山，（你打你打啊）．．．弟弟啊，我的掃把幫我抓一下。」

要打給鄉代表，因為雨勢太大，掃把還差點流走，居民表示他在這50幾年，從沒見過淹成這樣，認為就是港口路邊太低釀禍。

記者vs．宜蘭南方澳居民：「（港口那邊啦那個斜坡，馬路比社區高，講的講不聽），沒有人處理嗎，（沒有）。」

居民又氣又無奈，大雨來的太快，眼看泥巴水流到屋內，路面變成汪洋，只希望這雨不要再下了，將財損降到最低。

