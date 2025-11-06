南方澳媽祖3000萬金飾失竊 蘇澳警12小時火速逮兩嫌

南方澳媽祖3000萬金飾已全數尋回。（圖／報系資料照）

南方澳進安宮媽日前遭竊，35 歲陳姓主嫌夥同 27 陳姓共犯，於5日凌晨潛入廟內，竊走媽祖神像上總價值近 3 千萬元的黃金與珊瑚配飾後逃逸。蘇澳警分局獲報後立即組成專案小組，發揮高效率，在案發後短短 12 小時內，先後在臺北及臺中將兩名嫌犯逮捕歸案，所有失竊的聖物已全數尋回。

據了解，陳姓主嫌是蘇澳在地人，熟知進安宮環境，因缺錢動起歪念，並遊說新北友人共同犯案。兩人選擇凌晨下手，主嫌身穿黑色帽 T、蒙面，從廟後方翻牆進入並破壞氣窗，隨後「從天而降」爬進 2 樓大殿。他模仿「蜘蛛人」般攀附牆面，取下媽祖神像上的金飾與珊瑚串珠等貴重珠寶。兩人得手逃離時，雖觸動保全系統警鈴大作，但仍倉皇駕車逃逸。

管委會得知媽祖聖物平安歸位後，向警方表達萬分感謝。管委會表示：「痛的不僅是財物，更是信仰被踐踏的那一刻，所幸正義終得伸張，邪不勝正。」全案將依竊盜罪嫌移送偵辦，警方也將持續追查兩人是否涉及其他類似案件。

