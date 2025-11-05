南方澳寶石珊瑚媽祖廟「千萬飾品全被偷光」…警12小時逮2嫌

社會中心／宜蘭報導

南方澳進安宮昨遭竊，警方12個小時逮獲2名竊賊，遭竊珠寶也全數追回。（圖／翻攝自臉書）

宜蘭南方澳全台唯一寶石珊瑚媽祖廟宜蘭南方澳進安宮，昨（5日）凌晨遭竊，竊賊搜刮媽祖神像上的紅珊瑚珠串、金項鍊後逃逸，廟方初估損失逾千萬。警方循線追查，發現竊賊犯案後搭乘計程車從北宜公路逃逸；如今2名竊賊已遭逮捕。

南方澳進安宮維當地重要信仰中心，10多年前打造號稱全台首座寶石珊瑚媽祖，神像外鑲黃金，身高約142公分，重約6百公斤，寶石珊瑚媽祖由時任總統馬英九親臨開光。

廟方在臉書公布竊案畫面，昨天凌晨1時許一名身穿黑衣帽T、長褲的竊嫌從三樓氣窗潛入廟內，鎖定媽祖神像上的金項鍊、珊瑚珠串下手，竊嫌在廟內逗留約50分鐘，將媽祖身上所有值錢的物品搜刮一空，離開時疑似觸動保全系統，隨後倉皇逃離現場，廟方初估損失逾千萬元。

根據《聯合新聞網》報導，廟方人員當天凌晨4時許，開廟門要上香時，才發現媽祖神像所佩戴的金牌及珊瑚串鍊等佩件遭竊，隨即報警。警方獲報後調閱監視器追查，歷經12小時，分別於台北和台中逮到2名竊賊。

報導指出，2名年約30多歲的竊賊是朋友關係，其中主嫌是宜蘭縣人，另名竊賊是新北市新莊人，負責把風。警方昨日下午4時30分許，在台北抓到主嫌，並於當天晚間7時許，在台中抓到另一共犯，之後經向廟方確認，確認遭竊珠寶的已全數追回。



