南方澳強震引發邊坡坍方 居民盼加速防護工程

蘇澳民宅後方在地震後遭大量土石傾瀉而下。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣外海日前發生芮氏規模七強震，南方澳南天宮附近山坡隨即出現土石崩落情形，還差點砸中緊鄰山坡的民宅，居民指出，只要遇到地震或颱風豪雨，該處邊坡就有滑動風險，類似狀況至少已發生七次，長期生活在恐懼之中，盼相關單位正視問題，儘速進行邊坡防護工程。

南天宮為南方澳重要信仰中心，香火鼎盛，但廟宇周邊民宅後方山壁光禿裸露，地震後夾帶大量泥沙崩落，沿坡而下。連姓屋主表示，強震導致土石鬆動，加上連日降雨使土壤含水量趨近飽和，巨石與泥土瞬間滑落，差一點砸中屋頂，陳情多次，但後續改善遲未見具體進展。

附近住戶陳先生回憶，地震當晚聽見巨大聲響，起初還以為是打雷，後來才發現是石塊坍方，他擔心的表示每逢颱風季就提心吊膽，居民蓋屋時只能自行加強鋼筋混凝土結構防護，希望政府能編列經費，徹底整治邊坡，保障居住安全。

蘇澳鎮公所表示，該處山坡地屬中央管轄，去年曾透過縣府向中央爭取改善工程經費但未獲核准，此次再度發生災情，將持續協助送案，爭取邊坡防護工程，避免危險情況一再重演。