南方澳情人彎「寒流夜」傳婦人落海 遺體尋獲

宜蘭縣南方澳內埤海灘九日「寒流夜」傳出有人落海，遺體尋獲，經家屬指認確認為失聯的六十四歲黃姓婦人，全案報請檢察官會同法醫驗屍，以釐清死因。（民眾提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣南方澳內埤海灘九日晚間傳出有人落海，海巡署會同宜蘭縣消防局搜尋，十日清晨有漁船在蘇澳外海一點三浬處發現一具女性浮屍，經家屬指認確認為失聯的六十四歲黃姓婦人，全案報請檢察官會同法醫驗屍，以釐清死因。

宜蘭縣消防局於九日晚間九時五十八分接獲一一０轉報，南方澳著名風景區內埤情人灣有婦女落海失蹤，隨即出動第四大隊與南方澳消防分隊趕赴現場，與海巡署、警方同步投入協尋。海巡署南興安檢所於清晨六時集結人力在內埤沙灘展開灘岸搜尋，並透過漁業電台通知外海漁船協助注意海面狀況。

十日上午七時三十五分，在外海作業漁船「昇漁滿六」在距離蘇澳港外一點三浬處發現一具女性浮屍，立即通報海巡單位，巡防艇隨即前往定位海域處理，並於八時二十分完成打撈作業，海巡人員將遺體運回南興安檢所碼頭，經家屬指認，確認為失聯的黃姓婦人，由海巡報請檢察官相驗。