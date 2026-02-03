南方澳斷橋奪6命！港務公司控設計缺失 亞新工程判賠逾4千萬

南方澳大橋斷裂釀6死悲劇，亞新工程判賠逾4千萬。 圖：宜蘭消防指揮中心提供（資料照）

[Newtalk新聞] 2019年10月米塔颱風過境造成南方澳大橋倒塌，導致6人死亡、多名漁工受傷，台灣港務公司先行墊付被害人賠償、醫療及善後費用逾6億元，認為事故源於橋梁設計與施工監造缺失，向設計監造單位亞新工程顧問提出求償，士林地院認為事故為多方缺失長期累積所致，判亞新須負30%責任，賠償4,547萬餘元，並可上訴。

南方澳跨港大橋於1999年完工，2019年10月米塔颱風過境後，橋梁從中央斷裂呈現「Ｖ字型」沉入海中，當時一輛油罐車行駛經過，跟著向下墜落並起火燃燒，整體事故共造成6名外籍船員死亡、13人受傷。

廣告 廣告

台灣港務公司指出，南方澳大橋倒塌原因並非單純老化，而是橋梁在設計與施工監造階段即存在結構性風險，尤其端錨系統的防水、排水設計不足，導致雨水與海水長期滲入錨碇機構內部，使鋼絞線、夾片與錨頭持續處於高鹽分、潮濕環境中，加速鏽蝕。

亞新工程則主張，橋梁設計與施工均符合法規及工程標準，橋梁多年未落實定期檢測，管養單位未及早發現問題，才是事故主因。並且部分重車超過限重規定行駛，未申請臨時通行證並進行結構評估，也加重橋梁負擔，相關風險不應由設計監造單位承擔。

法官審酌，事故的根本原因並非單一環節出錯，而是設計、施工監造與後續管養制度未能有效銜接的結果。施工階段未完全依圖說施作防水構件，監造作業未即時糾正不當施工方式；後續管養階段，橋梁檢測與評估機制未落實，使端錨鏽蝕風險長期未被發現。

法官認為，亞新在設計與監造上屬於事故的次要原因，港務公司在後續管養與檢測未落實，過失程度較高，因此判亞新須負擔30%責任，賠償45,478,543元，全案仍可上訴。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

嘉義驚悚車禍！小貨車迴轉闖禍 砂石車撞進早餐店釀2傷

台中女惡意推倒瓦斯桶釀外洩！網痛批：整排房子炸掉誰負責