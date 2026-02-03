南方澳斷橋6斷魂！6億賠償港務公司不吞 亞新工程「30%責任」賠4547萬

社會中心／羅欣怡報導

宜蘭南方澳跨港大橋2019年10月，米塔颱風過境後發生嚴重坍塌，橋面斷裂波及停放在港口的船隻，造成6名船員死亡、多人受傷。台灣港務公司總計6.2億多元的賠償金，認為負責設計和監造的亞新工程（股）公司有缺失，因此提告求償。士林地院審理，認為亞新需負擔30%的責任，判需賠償4547餘萬元。可上訴。

1999年完工的南方澳跨港大橋，啟用21年，在米塔颱風過境後，從橋中央斷裂，橋面呈現「Ｖ字型」沉入海中，崩塌當時，一輛油罐車正在上頭行駛，也跟著向下墜落，掉在橋下碼頭處，起火燃燒，黑煙直衝天際，意外共造成6名外籍船員死亡、13人受傷。

廣告 廣告

南方澳跨港大橋驚傳斷裂，國軍已動員搶救。（圖／國防部提供）

判決書指出，台灣港務公司先行對受害者及家屬進行賠償及善後支出，一共支付3億7千餘萬元；另外，港務公司認為亞新公司設計缺失及監造不實行為，導致港務公司為善後而支出費用2億5千餘萬元，總計支出6.2億多元，認為亞新公司也必須承擔。

港務公司主張，亞新工程顧問在南方澳大橋設計、監造等職責上存有缺失，導致後續結構失效並造成事故發生，因此亞新應負賠償責任，請求賠償總額逾6億3,500萬元。

南方澳跨港大橋斷裂，引發港務公司和設計監造的亞新公司賠償官司。（圖／資料畫面）

亞新公司則主張，事故發生主因在於港務公司未依規定檢測及維護大橋，否認在設計及監造上有疏失，認為港務公司才應負全責。

法官審酌，事故的根本原因並非單一環節出錯，而是設計、施工監造與後續管養制度未能有效銜接的結果。施工階段未完全依圖說施作防水構件，監造作業未即時糾正不當施工方式；後續管養階段，橋梁檢測與評估機制未落實，使端錨鏽蝕風險長期未被發現。

法官認為，亞新在設計與監造上屬於事故的次要原因，港務公司在後續管養與檢測未落實，過失程度較高，因此判亞新須負擔30%責任，賠償45,478,543元，全案仍可上訴。

更多三立新聞網報導

台男放鳥北海道包車聯繫了！辯「怕被詐騙」 日業者怒：無中生有的藉口

新竹人妻約炮「土地公廟旁女廁激戰」他拿淫照恐嚇再1次：不然告訴妳尪

新品面紙剛上架！會員驚見包裝「簡體字」怒：中國賣剩的？好市多說話了

險魂斷國道！2車事故拖吊車才到…20歲男「開輔駕」又撞釀3傷 畫面曝

