南方澳斷橋6死 亞新負30%責任「判賠4547萬」

2019年宜蘭南方澳大橋坍塌造成6死，台灣港務公司認為事故源於橋梁設計與施工監造缺失，向亞新工程顧問求償。士林地院今（3）日一審判決出爐，認定橋梁倒塌與端錨系統長期鏽蝕有關，亞新需負30%責任，判賠4547萬多元。全案仍可上訴。

台灣港務公司已賠逾6億 向設計監造亞新求償

2019年10月1日上午9點，宜蘭南方澳跨港大橋突然劇烈晃動，下一秒鋼索與結構發出斷裂聲響，整座橋面瞬間向下崩落，當時一輛中油油罐車隨橋體直墜港區，撞擊三艘漁船，嚴重工安事故共造成6人喪命。

事故發生後，台灣港務公司先墊付被害人賠償、醫療與善後費用，總金額超過6億3500萬，並主張橋梁在設計與施工監造階段就存在結構風險，端錨系統長期鏽蝕沒被及早排除，最終造成承載能力下降，向設計監造單位亞新工程顧問股份有限公司求償。

對此亞新工程顧問則反控，端錨鏽蝕是橋梁長期使用下自然劣化現象，港務公司沒有定期檢測，及早發現生鏽，才是事故真正原因。

法院調查後，認為橋梁倒塌的原因，是端錨系統包括吊索、夾片及錨頭長期嚴重鏽蝕，導致承載能力不足，在長年承受交通載重與振動下，最終疲勞斷裂，才引發橋體瞬間坍塌。

雙方互相推託 港務公司被認定「過失程度較高」

法院認定，亞新工程在設計與監造上屬於次要原因，港務公司後續管理保養與檢測未落實，過失程度較高，因此判亞新須負擔30%責任，賠償4547萬元，並從2021年2月23日起按年息5%計算利息，其餘求償駁回。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華對於判決認為是避重就輕，並指出真正問題還是沒有找出來，沒有按圖施工又沒有維修，施工之後又怎麼驗收，縣政府還是難辭其咎。

台北／吳柔廷、林秉州 責任編輯／洪季謙

