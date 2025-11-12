南方澳池碧宮土石流 大量土石灌民宅住戶急清

豪雨狂炸宜蘭，多處傳出災情，南方澳池碧宮附近昨（11）天發生土石流，滾黃泥水夾帶石頭衝進民宅與巷弄，居民苦不堪言，一樓客廳全被淹沒，損失估計至少十幾、二十萬。

華山巷變成泥黃色河道，泥水還夾帶大量石頭不斷沖刷。圖／LINE群蘇澳大小事@小時提供

泥水土石沖毀民宅大門，居民直呼損失慘重。圖／台視新聞

民宅一樓客廳全淹進泥水。圖／台視新聞

今（12）天上午天氣放晴，水退了，但石頭還留著，厚厚泥沙堆在門前，居民趕緊整理家園，有人連忙沖洗家具，有人則用鋤頭清除石塊。

今天水流漸漸退出，留下大量土石。圖／台視新聞

一度淹逾一層樓 蘇澳市區泥沙堆積慘不忍睹

蘇澳市區中山路，沿線同樣泥沙堆積，附近店家一片凌亂，貨架上的飲料、餅乾全倒成一片。回想昨晚水深一度淹過一層樓高，民眾心有餘悸，質疑水閘門是不是沒打開。對此，蘇澳鎮長李明哲說明，11日確實有啟動抽水機，但雨量實在太大，加上晚間正逢漲潮，導致水無法及時排出。

大水退去，中山路沿線泥沙堆積。圖／台視新聞

蘇澳市區店家災情慘。圖／台視新聞

冬山鄉部分農田被水淹沒 放眼一片汪洋

另外，冬山鄉農田同樣被水淹沒，放眼望去成了一片汪洋，颱風環流與東北季風產生的共伴效應，為宜蘭帶來兇猛雨勢，所幸隨著颱風接近，共伴效應北抬，雨勢趨緩，居民抓緊時間清理家園。

空拍冬山鄉，放眼望去汪洋一片。圖／台視新聞

宜蘭／張愷廷、呂珮岑、魏珏如 責任編輯／陳盈真

