南方澳漁港老榕樹突遭砍 居民協商認養保住最後2棵

南方澳漁港周圍種植許多老榕樹，部分由蘇澳區漁會認養管理，部分則是由國產署管理，但近期國產署卻突然派員砍除這些老榕樹，引發在地居民不滿。

南方澳居民陳先生表示，「樹還要人認養的時候，這樣地方也不用繳稅，也不用繳這些地方稅。」

南方澳居民吳先生說：「這麼大的樹就像南方澳每一個人、一份子嘛！你（國產署）沒事就把它鋸掉。」

國產署原預計砍除5棵老榕樹，在吳先生出面協商下主動認養，才保住最後2棵，他質疑這些大樹已成為南方澳居民的一份子，平常可提供居民和漁民遮蔭，更形塑當地重要的觀光景觀，種了很多年好不容易才成長到如今大小，公部門不管理卻說砍就砍。

廣告 廣告

被砍除的老榕樹剩下樹頭，讓在地人看了直搖頭，國產署砍樹主要是考量附近店家常反映落葉、樹枝沒人清理，影響環境整潔，但還是讓部分在地人質疑未經溝通就便宜行事。

宜蘭縣農業處長李新泰認為，「它那個樹木生長的情形，也不是到整個都已經有枯死的情形，那應該是以修剪為主。（國產署）盡量能夠跟地方這邊來做好一個溝通跟協調。」

縣政府指出，經過了解，這些榕樹生長的狀況並非不好，還是呼籲國產署應先以修剪為主，負起相關管理責任，做好修剪和清潔工作，不應隨意砍除樹木。