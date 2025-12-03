南方澳漁港驚見浮屍…78歲婦前晚離家失聯「尋獲成冰冷遺體」家屬崩潰

社會中心／宜蘭報導

宜蘭縣南方澳漁港2日驚見一具浮屍。（圖／翻攝自《記者爆料網》）

宜蘭縣南方澳昨（2）日傳出一起不幸意外。有民眾在第二漁港碼頭發現有人形物體漂浮在水上，嚇得連忙報警；海巡人員到場後，隨即將人打撈上岸，但人已經明顯死亡。經調查，死者為一名陳姓婦人（78歲），家屬到場後悲慟表示，陳婦前一天離家後便失聯，沒想到再得知消息，竟已成冰冷遺體。

海巡署北部分署南興安檢所2日上午8時許接獲民眾報案，指在南方澳第二漁港碼頭發現疑似一具人體在水面漂流，隨即會同蘇澳分局及消防隊前往；到場後，海巡及警消人員合力將人打撈上岸，並循線調查，發現是死者為一名住在南方澳的陳姓婦人。

家屬接獲通知到場後，透露陳婦1日深夜外出在港區附近散步，之後就沒再回來，由於陳婦平常行動不便，懷疑可能因此不慎落海，目前遺體已送往宜蘭縣立殯葬管理所員山福園；警方則已報請檢察官相驗，以釐清確切的落水原因和死因。

