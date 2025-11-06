南方澳珊瑚媽祖竊案 2賊落網.失竊物品全數追回

宜蘭南方澳知名的進安宮珊瑚媽祖遭小偷洗劫，媽祖身上的珠寶、珊瑚串珠、黃金飾品全被拔走，損失超過2千萬！警方調閱監視器鎖定車輛全力追緝，歷經12小時破案，分別在台北和台中逮到2名竊賊，失竊珠寶全數追回。

事發就在5號凌晨12點多，一名全身黑衣、包得密不透風的嫌犯，從窗戶爬入進安宮後，直接踩上供桌對價值連城的珊瑚媽祖下手，偷走媽祖身上的珠寶和黃金飾品。

嫌犯大膽爬上供桌行竊。圖／台視新聞

黑衣嫌犯動手拔走媽祖身上的昂貴飾品。圖／台視新聞

雖然行竊後，嫌犯意外觸發保全系統，但警衛到場時外圍無異狀，直到凌晨4點多廟方開門準備上香，才驚覺媽祖身上的珠寶被偷了。南方澳進安宮總幹事賴桂美指出，經過線索了解，竊嫌開的是租賃車，往頭城方向走。

經過12小時，警方分別在台北抓到30多歲主嫌、晚間又在台中抓到另一名把風的共犯，連同失竊珠寶也全數追回。

而傳出竊盜事件後，隔壁相隔不到5分鐘路程的南天宮也不敢大意，因為裡頭的金媽祖，金身重達203.8公斤、價值快8億，廟方因應檢討防護措施，畢竟金身媽祖的安全，不能兒戲。

※犯罪行為，請勿模仿

宜蘭／張愷廷、鄭艮祐、黃鈺君 責任編輯／陳盈真

