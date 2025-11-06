南方澳進安宮媽祖聖物遭竊 警速逮雙嫌

宜蘭縣南方澳進安宮「寶石珊瑚媽祖」聖物遭竊於十一月五日凌晨獲報，宜蘭縣警局蘇澳分局火速追緝雙嫌落網，已於昨（六）日宣布追回千萬珠寶，全案偵破。南方澳進安宮廟媽祖神像所佩戴之金牌及珊瑚串鍊等佩件遭竊，經廟方預估遭竊財損金額達新臺幣千萬元以上。全案依刑法加重竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

南方澳進安宮「寶石珊瑚媽祖」聖物遭竊案發後，迅即由縣警局刑事警察大隊成立專案小組並報請臺灣宜蘭地檢署指揮，積極擴大偵辦，經過濾比對監視器鎖定涉案車輛，並分析掌握二名陳姓犯嫌身分，乃兵分多路追緝。

廣告 廣告

復於同五日晚間，在台北市及台中市分別拘提該案竊嫌到案，並起獲失竊之贓物，全案依刑法加重竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

蘇澳分局呼籲，法網恢恢疏而不漏，針對竊盜等不法行為，警方絕不寬貸，並全力偵破。

南方澳進安宮強調，「寶石珊瑚媽祖」神威赫赫，靈感非常，庇佑警方，聖飾速返，後續將持續秉持正信精神，守護信仰、弘揚善念。

宜蘭縣南方澳進安宮五日凌晨「寶石珊瑚媽祖」聖物遭竊，警方積極追緝，二犯嫌陸續落網，蘇澳警分局宣布追回千萬珠寶。南方澳進安宮感謝各界守候關心，讓媽祖心愛聖物法飾得以重回身邊，將擇日掛回飾品。

南方澳進安宮管委會表示，「寶石珊瑚媽祖」靈感顯赫、神威無邊，冥冥之中顯聖，庇佑警方迅速破案，感謝全台各地及海內外友宮廟的祝禱支持、廣大信徒們守候祈願及地方長官、社會各界的關懷鼓勵。也要向蘇澳警分局及偵辦團隊表達最高敬意與深切謝意，感謝警方以高度專業與行動力，迅速追回聖物，守護媽祖信仰，會擇期為媽祖掛回配飾。