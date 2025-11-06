南方澳進安宮媽祖遇洗劫！ 2竊賊逃12小時落網

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭縣蘇澳鎮南方澳的進安宮是全台灣第一座打造寶石珊瑚的媽祖廟，昨(5)日凌晨遭到兩名竊賊闖入，開基媽祖、寶石珊瑚媽祖兩尊神像身上多件總價超過2千萬元的聖物被偷走，廟方發現後趕緊報案，警方12小時後成功破案，昨日下午分別在台北和台中逮到這2名竊賊。根據了解，主嫌陳姓男子因為投資黃金外匯失利，欠下一屁股債，為了想還債才會犯案。

警方說：「趴下趴下。」整群員警守在門外抓準時機破門而入，一邊大聲喝斥，一邊將正在床上睡覺的男子壓制上銬，成功逮到犯下珊瑚媽祖聖物竊案的主嫌，南方澳進安宮廟方人員VS.記者說：「因為他(竊賊)拿剪刀去剪，用剪刀剪，對，你看他拿剪刀，剪那個珊瑚(媽祖身上配飾)。」

廣告 廣告

昨日凌晨12點多竊賊從廟後方的馬路爬遮雨棚，再從氣窗潛入從天而降，把寶石珊瑚媽祖和開基媽祖，兩尊神像能拆的聖物幾乎搜刮一空，總價值超過2千萬元，事後觸發紅外線警報，趕緊從後門逃逸，南方澳進安宮廟方人員說：「全部的珊瑚，包括開基(媽祖)珊瑚，差不多要1、2千萬(元)。」

這尊珊瑚媽祖冠帽上的珊瑚珠，1顆就要價超過50萬元，還有好幾條白珊瑚和紅珊瑚串，以及50兩的黃金，被偷的聖物包含開基媽祖的項鍊在內，價值超過2千萬元，宜蘭縣警蘇澳分局偵查隊長葉俊龍說：「(警方)兵分多路展開狙擊。昨日的晚間在台北市及台中市分別拘提本案的竊賊到案，並起獲失竊的全數贓物。」

警方在昨日下午逮到2名嫌犯，兩人都姓陳，主嫌35歲蘇澳人共犯是27歲台中人，一個負責偷一個負責接應，犯案後兩人先一起到台中，之後主嫌再自行返回台北市女友的租屋處躲藏，主嫌當時在睡覺，看到警方追上門也嚇了一大跳，當下承認犯行，主嫌也招出贓物就藏在租屋處樓梯間夾層。

根據了解，主嫌因為投資黃金外匯失利欠下大筆債務，將房屋融資抵押，為了想還債塗消取回房子才會鋌而走險犯下竊案，如今落網也得為所作所為付出代價。

原始連結







更多華視新聞報導

膽大包天！南方澳進安宮「珊瑚媽祖」被偷 估損失上千萬

膽大包天！南方澳進安宮「珊瑚媽祖」被偷 估損失2千萬

大膽！南方澳「珊瑚媽祖」被偷估損上千萬 2竊賊落網

