南方澳進安宮珊瑚媽祖源起於「夢境」 為信仰增添傳奇

〔記者江志雄／宜蘭報導〕南方澳進安宮原本位在北方澳，1975年北方澳闢建軍港，居民帶著媽祖神像遷移南方澳蓋新廟，廟內除有原有的開基媽祖，2006年台北珊瑚商人透過「夢境」，捐贈一座價值不菲的寶石珊瑚媽祖，為南方澳進安宮增添一頁傳奇。

南方澳1960年代珊瑚漁業蓬勃發展，為珊瑚漁民及商人帶來可觀財富。至於今天(5日)遭到竊賊洗劫的進安宮珊瑚媽祖神像，則與一段「夢境」有關，此事流傳10多年後，至今仍讓信眾嘖嘖稱奇。

廣告 廣告

廟方指出，不願透露身分的台北知名珊瑚商人，2006年造訪南方澳進安宮後，告知管委會幹部說，有神明託夢要他捐贈珊瑚神像，為此到過不少廟宇，最終來到進安宮，發現這裡與「夢境」完全相同，便捐贈600公斤重、142公分高的珊瑚媽祖，作為廟裡的亮點神尊。

南方澳進安宮與主祀金媽祖的南天宮，是南方澳漁村2大媽祖廟，進安宮也是今年蘭陽媽祖文化節的主辦廟宇，以珊瑚媽祖為首，在9月底舉辦為期2天的海陸遶境活動。

南方澳進安宮總幹事賴桂美(右)，見到珊瑚媽祖神像上的貴重飾品被人洗劫，感到相當不捨。(記者江志雄攝)

南方澳進安宮是地方上的信仰中心。(記者江志雄攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

南方澳進安宮珊瑚媽祖遭宵小洗劫 估計損失約3千萬

準「鳳凰」颱風路徑更明確了！氣象署估下週三影響台灣

南方澳進安宮珊瑚媽祖遭洗劫 廟方發文︰信仰心靈巨大創痛

模仿蜘蛛人！南方澳進安宮黃金、珊瑚被竊損失近3千萬元

