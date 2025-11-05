南方澳進安宮珊瑚媽祖遭「蜘蛛賊」洗劫！損失3千萬 至少2人犯案

鑲在珊瑚媽祖頭上的2顆頂級的珊瑚珠(紅圈處)不翼而飛。(記者江志雄攝)

首次上稿 08:55更新時間 20:29

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳進安宮今天(5日)凌晨被人入侵，珊瑚媽祖神像上的黃金項鍊與珊瑚配件慘遭洗劫，案發後發現，蒙面竊賊破壞3樓空氣窗，從5公尺高處沿著牆面往下爬到2樓大殿行竊，損失估計近3000萬元。嫌犯得手後疑似有人開車接應，至少2人涉案。

南方澳進安宮與供奉金媽祖的南天宮，是南方澳漁村2大媽祖廟，進安宮亮點神尊珊瑚媽祖，竟遭宵小鎖定行竊。廟方清點失竊財物，包括鑲在神像上的2顆頂級珊瑚珠、10串紅色珊瑚項鍊、4串白色珊瑚搭配黃金飾品、2串珊瑚串珠，另外，珊瑚媽祖後方的開基媽祖神像1條珊瑚項鍊也不翼而飛。

監視器拍到畫面顯示，今天凌晨零時，穿著黑色帽T蒙面男子從南方澳進安宮3樓後方的空氣窗潛入廟內，搜刮珊瑚媽祖神像上的貴重物品裝進隨身袋子，離去時被保全系統感應到，現場鈴聲大響，黑衣男驚覺事跡敗露，趕緊打開2樓後門離去，作案時間約50分鐘。

案發後，廟方人員發現3樓後方一處長80公分、寬35公分的木質空氣窗被破壞，牆上留有手印，研判竊賊從廟後爬上3樓陽台，再鑽進空氣窗，模仿蜘蛛人手法攀爬牆面，從5公尺高處爬到2樓大殿神龕犯案。進安宮管委會總幹事賴桂美質疑竊賊事前到廟勘查，再利用深夜趁機侵入大肆搜刮財物。

據了解，嫌犯獨自進廟行竊，得手後從廟後下樓，由在場等候的同夥開車接應，往北部縣市逃逸，警方專案小組已掌握可疑對象，至少有2名共犯，派員調閱沿路監視畫面擴大清查。

竊賊破壞南方澳進安宮後方3樓空氣窗後鑽進廟內行竊。(記者江志雄攝)

南方澳進安宮珊瑚媽祖遭洗劫，讓管委會總幹事賴桂美(右)相當不捨(記者江志雄攝)

宜蘭縣南方澳進安宮的寶石珊瑚媽祖就坐鎮在一樓大殿內，神像上有珍貴的金飾與珊瑚配飾。(資料照，記者江志雄攝)

南方澳進安宮(見圖)與南天宮齊名，是地方信仰中心。(資料照，記者江志雄攝)

