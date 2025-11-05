南方澳進安宮珊瑚媽祖遭「蜘蛛賊」洗劫！損失3千萬 至少2人犯案
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳進安宮今天(5日)凌晨被人入侵，珊瑚媽祖神像上的黃金項鍊與珊瑚配件慘遭洗劫，案發後發現，蒙面竊賊破壞3樓空氣窗，從5公尺高處沿著牆面往下爬到2樓大殿行竊，損失估計近3000萬元。嫌犯得手後疑似有人開車接應，至少2人涉案。
南方澳進安宮與供奉金媽祖的南天宮，是南方澳漁村2大媽祖廟，進安宮亮點神尊珊瑚媽祖，竟遭宵小鎖定行竊。廟方清點失竊財物，包括鑲在神像上的2顆頂級珊瑚珠、10串紅色珊瑚項鍊、4串白色珊瑚搭配黃金飾品、2串珊瑚串珠，另外，珊瑚媽祖後方的開基媽祖神像1條珊瑚項鍊也不翼而飛。
監視器拍到畫面顯示，今天凌晨零時，穿著黑色帽T蒙面男子從南方澳進安宮3樓後方的空氣窗潛入廟內，搜刮珊瑚媽祖神像上的貴重物品裝進隨身袋子，離去時被保全系統感應到，現場鈴聲大響，黑衣男驚覺事跡敗露，趕緊打開2樓後門離去，作案時間約50分鐘。
案發後，廟方人員發現3樓後方一處長80公分、寬35公分的木質空氣窗被破壞，牆上留有手印，研判竊賊從廟後爬上3樓陽台，再鑽進空氣窗，模仿蜘蛛人手法攀爬牆面，從5公尺高處爬到2樓大殿神龕犯案。進安宮管委會總幹事賴桂美質疑竊賊事前到廟勘查，再利用深夜趁機侵入大肆搜刮財物。
據了解，嫌犯獨自進廟行竊，得手後從廟後下樓，由在場等候的同夥開車接應，往北部縣市逃逸，警方專案小組已掌握可疑對象，至少有2名共犯，派員調閱沿路監視畫面擴大清查。
南方澳進安宮珊瑚媽祖遭洗劫 廟方︰信仰心靈創痛
（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）宜蘭縣南方澳進安宮珊瑚媽祖身上的黃金及珊瑚珠今天遭竊，損失新台幣2000多萬元。廟方表示，每顆被奪走的珊瑚珠，都是信徒誠心與歲月香火的見證，比起金額損失，更令人難受的是信仰心靈上的巨大創痛。中央社 ・ 2 小時前
巧合還是有關聯？宜蘭媽祖金飾遭竊 苗栗公園發現棄置金塊、鈔票
宜蘭縣知名的南方澳進安宮珊瑚媽祖，今天（5）日凌晨驚傳遭宵小洗劫，神像身上的黃金項鍊與珊瑚配飾全被偷走，廟方估計損失多達2600萬元。無巧不巧，苗栗市貓裏山公園今（5）日一早被發現棄置5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣，苗栗警分局已受理報案，並進一步與宜蘭警方確認兩者有無關聯。自由時報 ・ 10 小時前
膽大包天！南方澳進安宮「珊瑚媽祖」被偷 估損失2千萬
宜蘭南方澳的進安宮是全台灣第一座打造寶石珊瑚的媽祖廟，沒想到今(5)日凌晨遭到竊賊闖入，長年保佑漁民及當地民眾的珊瑚媽祖，身上的金項鍊與珊瑚配飾全被偷光，廟方初估損失高達兩千多萬元。警方獲報後趕緊到場...華視 ・ 7 小時前
影/南方澳進安宮驚天竊案！珊瑚媽祖聖物被偷
南方澳進安宮珊瑚媽祖神像昨(4)日遭竊，神像上多項珍貴聖物遭歹徒盜取，廟方初估損失達近3000萬元，目前警方已鎖定嫌犯身分，全力追捕中。中天新聞網 ・ 9 小時前
南方澳進安宮珊瑚媽祖遭洗劫 廟方發文︰信仰心靈巨大創痛
南方澳進安宮今天凌晨被人入侵行竊，廟內供奉的珊瑚媽祖神像慘遭洗劫，案發後，管委會上網PO文，直指每顆被奪走的珊瑚珠，皆為信徒誠心與歲月香火的見證，比起金額損失，更令人難受的是信仰心靈巨大創痛。廟方發文指出，南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖奉祀安座16週年，信徒遍佈海內外，如今竟有人闖入內殿，盜取珊瑚媽祖聖物自由時報 ・ 6 小時前
南方澳珊瑚媽祖遭竊 黃琤婷：願媽祖慈悲庇佑找回信仰尊嚴
南方澳進安宮「珊瑚媽祖」於今（五）日淩晨遭竊，神像上的珊瑚與珠飾遭粗暴拔取，造成嚴重損害，讓地方信眾震驚與不捨。宜蘭縣議員黃琤婷表示，珊瑚媽祖長年庇佑海上子弟與地方平安，是南方澳最溫柔的力量。「看到媽祖受委屈，大家都很心痛。這不是物品失竊而已，更是信仰與文化遭到冒犯。」黃琤婷指出，警方已介入偵辦，盼儘速釐清真相、找回信仰尊嚴；也呼籲民眾若有線索協助提供，共同護持信仰。「媽祖慈悲守護大家，這次也換我們一起守護媽祖。」黃琤婷說，願善念更堅強、願光亮與平安繼續留在南方澳。黃琤婷也提出三項具體方向：一、請縣府協助盤點宮廟安全設備需求，整合補助與技術支援，提升環境安全。二、推動宗教文物保護、保險與修復協助，讓信仰資產獲得更完善照顧。三、請警方全力偵辦、盡速緝凶，並期盼社區共同守護文 ...台灣新生報 ・ 3 小時前
南方澳進安宮珊瑚媽祖遭洗劫 損失2000多萬元
（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）宜蘭縣知名南方澳進安宮珊瑚媽祖，今天凌晨遭竊賊偷走神像身上的黃金項鍊與珊瑚，廟方估計損失達新台幣2000多萬元，已報警處理。中央社 ・ 10 小時前
男洗劫「珊瑚媽祖」竊串珠、黃金 進安宮損失逾2千萬 開租賃車逃
宜蘭南方澳進安宮5日凌晨驚傳失竊案！一名黑衣男子闖入廟宇，竟爬上神桌取走珊瑚媽祖身上的珠寶、珊瑚鍊子等配飾，總價值超過新台幣2000萬元。竊賊長達45分鐘的作案過程，最後因觸碰紅外線警報才倉皇逃離。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
南方澳進安宮遭竊 資深刑警：黃金飾品較好脫手、珊瑚不易銷贓
宜蘭縣南方澳進安宮珊瑚媽祖神像上的黃金項鍊與珊瑚配飾今天（5日）遭人洗劫，竊賊得手後逃之夭夭。宜蘭資深刑警認為，黃金銷贓管道多，容易脫手變賣，珊瑚因流通性較低，比較不易銷贓。南方澳進安宮失竊包括在珊瑚媽祖神像上的2顆頂級珊瑚珠、10串紅色珊瑚項鍊、4串白色珊瑚搭配黃金飾品、2串珊瑚串珠、開基媽祖神像自由時報 ・ 4 小時前
南方澳進安宮「寶石珊瑚媽祖」遭竊 全台唯一幕後傳奇曝光
台灣媽祖信仰是討海人的精神寄託，宜蘭南方澳進安宮就是其中之一，供奉神祇為歷史超過200年的黑面媽祖，還有全台唯一的寶石珊...聯合新聞網 ・ 7 小時前
