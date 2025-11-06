南方澳進安宮珊瑚媽祖遭竊 2嫌落網失竊物全數追回

警方破門、壓制犯嫌，並取出珊瑚串鍊和珊瑚珠等贓物，全國知名的宜蘭南方澳進安宮重達600公斤的黃金媽祖神像身上配件，全被這名陳姓嫌犯連同陳姓友人預謀性竊取，廟方粗估損失達2000多萬元，警方調閱監視器以車追人，順利破案。

蘇澳警分局偵查隊隊長葉俊龍說明，「復於同日的晚間在台北市及台中市分別拘提本案的竊嫌到案，並取獲失竊的全數贓物。」

詢問為何要行竊？犯嫌不發一語。據了解，主謀陳姓嫌犯因為之前投資黃金外匯失利欠下一大筆債物，只好拿房子抵押，為了贖回房子才夥同另名陳姓友人把風，鋌而走險行竊，全案警方依加重竊盜罪嫌將2嫌送辦。

廣告 廣告

南方澳進安宮管理委員會總幹事賴桂美回應，「除了我們以前古早常常說舉頭三尺有神明，現在大家我們要做壞事前也要記得一句舉頭三尺有監視器。」

廟方感謝警方協助找回失物，也將擇日把飾品掛回神像上，這些飾品都是廟宇信徒集資陸續捐贈，如果真的找不回來信徒會很不捨。

警方破案後也到進安宮參拜，感謝媽祖保佑。廟方也表示，將補強廟內保全系統的缺失，避免竊案再度發生。