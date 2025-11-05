南方澳進安宮珊瑚媽 祖聖物遭竊

南方澳進安宮「寶石珊瑚媽祖」。（記者董秀雲翻攝）

南方澳進安宮廟內供奉的珊瑚媽祖神像慘遭洗劫，於昨（五）日凌晨案發後並已報警，廟方管委會提出嚴正聲明，將全力配合警方偵辦，並懇請社會各界協助提供線索，早日破案，讓媽祖聖物早日歸位，法相重光。管委會指稱，每顆被奪走的珊瑚珠，皆為信徒誠心與歲月香火的見證，比起金額損失，更令人難受的是信仰心靈巨大創痛。案發後，警方到場蒐證擴大偵辦。

廟方po文指出，南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖奉祀安座十六週年，信徒遍佈海內外，如今竟有人闖入內殿，盜取珊瑚媽祖聖物，連同擁有三○○多年歷史、開基老媽祖所佩戴的頂級珊瑚串珠也失竊，此舉不僅對神明極度不敬，更是對全民信仰的嚴重褻瀆。

廟方統計，遭竊財物包括每顆重約一二○克拉的頂級珊瑚珠二顆、十串紅色珊瑚項鍊、四串白色珊瑚搭配黃金飾品、二串珊瑚串珠，另開基媽祖神像一條珊瑚項鏈串珠也遭竊。初估市值高達上千萬元。

古時海盜見到南方澳進安宮開基媽祖，尚且下船叩拜，如今竊賊竟敢對神明不敬，實乃天理難容，良知盡失！痛的不僅是財物，更是信仰被踐踏的那一刻，南方澳進安宮虔誠祈願「天上聖母」顯靈施威，召回所失聖物，懲惡揚善，讓正義重現、邪不勝正，重振信仰尊榮。

目前警方已掌握犯嫌身分，據悉，其行竊後搭乘出租車自南方澳逃逸，沿北宜公路往北竄逃，警方正全力追緝。

【記者董秀雲／宜蘭報導】南方澳進安宮「珊瑚媽祖」於昨（五）日淩晨遭竊，神像上珊瑚與珠飾遭粗暴拔取，造成嚴重損害，讓地方信眾震驚與不捨。宜蘭縣議員黃琤婷表示，珊瑚媽祖長年庇佑海上子弟與地方平安，是南方澳最溫柔的力量。「看到媽祖受委屈，大家都很心痛。這不是物品失竊而已，更是信仰與文化遭冒犯。」

黃琤婷指出，警方已介入偵辦，盼儘速釐清真相、找回信仰尊嚴；也呼籲民眾若有線索協助提供，共同護持信仰。「媽祖慈悲守護大家，這次也換我們一起守護媽祖。」黃琤婷說，願善念更堅強、願光亮與平安繼續留在南方澳。

黃琤婷也提出三項具體方向：一、請縣府協助盤點宮廟安全設備需求，整合補助與技術支援，提升環境安全。二、推動宗教文物保護、保險與修復協助，讓信仰資產獲得更完善照顧。三、請警方全力偵辦、盡速緝凶，並期盼社區共同守護文化信念。