南方澳進安宮遭竊！「寶石珊瑚媽祖」聖物被偷光 損失逾千萬元

宜蘭南方澳進安宮今（5）日清晨傳出竊案，竊賊潛入偷走「寶石珊瑚媽祖」神像上的多項珍貴聖物，包括頂級深桃紅珊瑚珠、深紅寶石珊瑚珠簾、鱉頭金鎖、桃紅寶石珊瑚串、四時如意珊瑚串珊等，初估損失金額上看2千多萬元。警方目前已鎖定犯嫌身分，正全力追緝中。

竊賊潛入偷走「寶石珊瑚媽祖」神像上的多項珍貴聖物（圖／翻攝自南方澳(北方澳)進安宮寶石珊瑚媽祖臉書 ）

南方澳進安宮是宜蘭重要的媽祖廟，廟內供奉的「寶石珊瑚媽祖」已安座16年，香火鼎盛，庇佑漁民與當地居民。未料，今日凌晨0時左右，一名身穿黑衣、頭戴黑色棒球帽的男子，疑破壞三樓空氣窗潛入廟內，翻越欄杆直奔二樓大殿，停留約50分鐘後，將神像身上的多項貴重飾物搜刮一空。

遭竊物品包括：五鳳冠頂級深桃紅珊瑚珠兩顆（各重120克拉）、後方督守鳳銜十串深紅寶石珊瑚珠簾、兩側鱉頭金鎖、桃紅珊瑚串飾，以及披肩下的「四時如意」珊瑚珠串等。監視畫面顯示，竊賊行竊後準備離開時，疑觸動保全警報，犯嫌隨即從後門逃逸。警方追查發現，他行竊後疑搭乘計程車沿北宜公路往北逃竄，目前已掌握身分，正全力追緝。

廟方對此震怒且哀痛，表示「古時海盜皇帝蔡牽見本宮開基媽祖尚且下船叩拜，今人竟敢竊取聖物，實乃天理難容！」廟方強調，這不僅是財物損失，更是信仰被褻瀆的創痛，「每一顆被奪走的珊瑚珠，都是信徒虔誠祈願與歲月香火的見證。」

南方澳進安宮管委會嚴正聲明，將全力配合警方偵辦，懇請社會各界協助提供線索，盼能早日尋回失竊聖物，「讓珊瑚媽祖重現法相、信仰再現光明」。

