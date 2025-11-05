南方澳進安宮驚傳竊案 珊瑚媽祖價值千萬佩飾遭竊 蘇澳警方成立專案查緝

▲廟方監視器清楚拍到竊賊在媽祖神尊竊取金飾珊瑚飾物。

【記者 林明益／宜蘭 報導】南方澳聞名的「珊瑚媽祖」進安宮5日凌晨發生竊案，一名竊賊涉嫌潛入二樓大殿，將珊瑚媽祖身上的價值超過千萬元以上的金飾及珊瑚等搜刮一空，蘇澳警方據報展開專案調查，目前已鎖定涉案犯嫌，正積極全力追緝到案中。

▲竊賊潛入廟內跨過護欄進入媽祖神尊竊取價值高的珊瑚金飾。

蘇澳分局於11月5日凌晨1時許，接獲保全公司報案，南方澳進安宮廟保全系統觸動發出警報，蘇澳分局立即派員前往處理，初步勘查無異狀。在當日凌晨4時許，廟方人員開廟門欲上香時，才發現媽祖神像所佩戴之金牌及珊瑚串鍊等佩件遭竊，實際遭竊財物損失廟方人員正清點當中，損失金額待估算。

警方從監視器調查，發現竊賊是於凌晨零時左右疑破壞三樓門窗進入，並到二樓翻過護欄，將媽祖身上的五鳳冠帽及重有120克拉的二顆紅珊瑚珠，以及兩邊金鎖、珊瑚寶石、披肩下珊瑚串珠等搜刮一空，監視器下竊賊是身穿黑衣蒙面男子，行竊手法俐落。

▲蘇澳分局偵查隊長葉俊龍出面說明調查案情初步已掌握涉案犯嫌。

蘇澳分局已成立專案小組積極偵辦中，目前已鎖定涉案犯嫌，正積極全力追緝到案中。(照片記者林明益翻攝)