南方澳鯖魚節周末登場！全國九成鯖魚來自這 市集等你逛等你「摸魚」

蘇澳鯖魚節即將在本週末盛大登場，活動將以海上鋼鐵人在港內開場，並設置60個農漁市集攤位、漁丸DIY體驗及冰桶摸魚等豐富活動。宜蘭縣鯖魚產值達新台幣13.67億元，佔全國產值的36.28%，南方澳更有「鯖魚故鄉」的美譽，全國九成的鯖魚產量都來自此地。本次活動除了提供各式鯖魚料理外，也將宣導海洋保育知識，提醒民眾重視海廢回收，促進海洋環境永續發展。

鯖魚是許多家庭餐桌上的常見料理，無論清蒸、油煎、醬燒，甚至罐頭形式，都深受大家喜愛。在蘇澳鯖魚節活動前夕，宜蘭代理縣長林茂盛親身體驗冰水摸魚活動，嘗試從冰水中抓取新鮮鯖魚，他不斷表示「好冰好冰」，展現對活動的熱情支持。這些體驗活動是為了即將在本週末舉行的蘇澳鯖魚節預先造勢。蘇澳區漁會總幹事陳春生介紹，今年已是第29屆鯖魚節，活動主題為「從鯖開始，讓海更鯖」。他表示，這個主題旨在促進休閒產業與漁民的融合，讓休閒行業能夠尊重並了解當地漁民的生活方式。南方澳長期以來享有「鯖魚故鄉」的美譽，全國百分之90的鯖魚都來自這裡，顯示出該地區在鯖魚產業的重要地位。

根據去年的統計數據，宜蘭縣鯖魚產值達新台幣13.67億元，佔全國產值的36.28%。鑒於鯖魚產業對當地經濟的重要性，漁會也藉此活動宣導海廢知識，提醒民眾關注包括寶特瓶、廢棄魚網等海洋垃圾的回收處理，共同努力維護海洋環境的永續發展。本次鯖魚節活動內容豐富多元，除了海上鋼鐵人開場表演和農漁市集外，還有漁丸DIY體驗和冰桶摸魚活動，參與者甚至可以將自己摸到的鯖魚帶回家。現場還將提供各種鯖魚料理、生魚片和便當，讓大家品嘗南方澳新鮮美味的鯖魚，體驗這個漁港特有的海洋文化魅力。

