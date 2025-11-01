南方澳鯖魚節海上鋼鐵人驚豔開場 感受永續海洋與漁村文化魅力

南方澳鯖魚節表揚獲得全國模範漁民的陳正文先生。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣「二０二五南方澳鯖魚節」一日起一連兩天在南方澳第三漁港登場。今年以「從鯖開始，讓海更鯖」為主軸，象徵從鯖魚出發，串聯海洋保育、漁村文化與永續漁業，推出四大主題區與上百項活動，邀請民眾一同走進漁村、親近海洋，感受南方澳獨有的文化風味與生命力。

鯖魚節現場香噴噴的烤鯖魚。（記者張正量攝）

開幕儀式由兩位「海上鋼鐵人」手持大漁旗升空揭幕，代理縣長林茂盛及來賓共同啟動「鯖海光影儀式」，搭配海巡艦鳴笛與漁船響號，場面震撼。這也是南方澳漁港首次的海山鋼鐵人秀，另外還有烤鯖魚的免費試吃。大會同時表揚傑出漁民。

前來參與開幕活動的漁業署副署長林鼎榮表示，鯖魚是台灣很重要的漁業，每年產量接近四萬到八萬公噸，希望透過這項活動推廣鯖魚。此外，漁業署也舉辦減塑活動，結合整個致海愛海的理念，對台灣的永續漁業、永續海洋盡一份心力。

整個鯖魚節活動共兩天，從味覺到文化全新策展手法重現南方澳的海洋故事。現場設有「港町海味市集」、「鯖舟競速」，並集結超過六十攤在地攤商推出限定「鯖魚蓋飯」和免費漁丸吃到飽等海味料理。家政媽媽也現場教學「鬼頭刀魚丸ＤＩＹ」，展現漁村獨特手作魅力。