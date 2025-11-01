南方澳鯖魚節開跑 鋼鐵人秀吸睛

宜蘭縣南方澳漁港每年捕獲約4萬公噸的鯖魚，產量占全國9成以上，當地重要的海洋慶典「南方澳鯖魚節」，11月1、2日在南方澳第3漁港登場，今年以「從鯖開始，讓海更鯖」為主軸，串聯海洋保育、漁村文化等議題，宜蘭縣政府與蘇澳區漁會邀請大家前來參與鯖魚節，感受宜蘭漁港的文化與生命力。

宜蘭縣海洋所表示，鯖魚節邁入第29年，今年由蘇澳區漁會主辦，以嶄新視覺與策展手法重現南方澳的海洋故事，現場有「港町海味市集」、「海上鋼鐵人秀」、「鯖舟競速」、「魚丸DIY體驗」等多項主題體驗。

昨鯖魚節由「海上鋼鐵人秀」與海巡艦鳴笛點亮開幕儀式，利用高壓水流產生反作用力而騰空飛起的鋼鐵人，手持大漁旗升空揭幕，代理縣長林茂盛等人共同啟動「鯖海LED光影儀式」，象徵「從鯖開始」永續行動正式展開。

鯖魚節中的海味市集與鯖魚廚藝秀，集結超過60攤在地攤商與品牌，推出限定的鯖魚蓋飯、現烤鯖魚，漁會家政班現場教學鬼頭刀魚丸DIY，從手作到試吃，要讓遊客親身體驗漁村傳統技藝的樂趣。

海洋所表示，今年鯖魚節深化「食魚文化教育」，透過闖關集章的方式讓大小朋友參與海洋知識問答、港邊拍照任務等關卡，完成後可兌換限量「鯖魚紋身貼紙」。

縣府表示，南方澳每年鯖魚漁獲量占全國9成以上，堪稱是鯖魚的故鄉，今年活動不僅延續漁村文化與儀式，更深化「永續海洋」、「食魚教育」與「在地經濟活化」3大核心，期望讓更多人認識鯖魚、喜歡鯖魚、守護鯖魚。