南方澳鯖魚節 11/1~2讓海更鯖

宜蘭最具代表性的海洋慶典「南方澳鯖魚節」，即將於十一月一日至二日在南方澳第三漁港盛大登場。代理縣長林茂盛出席活動前宣傳會。（圖：宜蘭縣政府提供）

▲宜蘭最具代表性的海洋慶典「南方澳鯖魚節」，即將於十一月一日至二日在南方澳第三漁港盛大登場。代理縣長林茂盛出席活動前宣傳會。（圖：宜蘭縣政府提供）

二○二五年宜蘭最具代表性的海洋慶典「南方澳鯖魚節」，即將於十一月一日至二日在南方澳第三漁港盛大登場！今年活動以「從鯖開始，讓海更鯖」為主軸，象徵南方澳以鯖魚為起點，串聯海洋保育、漁村文化與永續漁業，代理縣長林茂盛昨（二十九）日出席活動前宣傳會啟動儀式，邀請全民一同走進漁村、親海識魚，感受宜蘭漁港的文化風味與生命力。縣議會議長張勝德、蘇澳區漁會總幹事陳春生、縣議員謝正信、縣府農業處長李新泰共襄盛會。

廣告 廣告

代理縣長林茂盛表示，南方澳是臺灣重要鯖魚故鄉，每年鯖魚漁獲量占全國九成以上。今年活動不僅延續漁村文化與儀式，更深化「永續海洋」、「食魚教育」與「在地經濟活化」三大核心，期望讓更多人「認識鯖魚、喜歡鯖魚、守護鯖魚」。

永續在地共榮共好：讓南方澳的海更「鯖」‧活動資訊-活動名稱：二○二五南方澳鯖魚節-活動時間：二○二五年十一月一日星期六-十一月二日星期日上午九時至下午五時，活動地點：南方澳第三漁港，進安宮對面-主辦單位：宜蘭縣政府、蘇澳區漁會-指導單位：農業部漁業署、海洋委員會。熱門活動與特色鯖魚蓋飯數量及名額有限，請粉絲們鎖定官方粉絲專頁，搶先預訂熱門活動報名及特色美食預訂唷！更多活動資訊請鎖定「南方澳鯖魚節」官方Facebook粉絲專頁：https://www.face-book.com/NFA.Mackerel.Fest讓我們一同在南方澳，從鯖開始，讓海更鯖！

二○二五南方澳鯖魚節11/1-11/2隆重登場，四大主題區超過十六種親子趣味活動等你來參與。今年活動分成四大部分，海洋慶典再升級：從味覺到文化，體驗全新「鯖」采生活「南方澳鯖魚節」邁入第廿九年，是宜蘭最具代表性的文化漁業節慶之一。今年在農業部漁業署、海洋委員會及宜蘭縣政府指導下，由蘇澳區漁會主辦，以嶄新視覺與策展手法重現南方澳的海洋故事。活動現場規劃「港町海味市集」、「海上鋼鐵人秀」、「鯖舟競速」、「魚丸DIY體驗」等多項主題體驗。

「鯖」光啟動：水上鋼鐵人×海巡艦鳴笛點亮開幕儀式，開幕日將由兩位「海上鋼鐵人」飛人手持大漁旗升空揭幕，並搭配長官共同啟動「鯖海LED光影儀式」，象徵「從鯖開始」的永續行動正式展開。海巡艦鳴笛與漁船聲響交織成海港最熱血的序曲，宣告南方澳的海洋新篇章。

漁村風味再進化：「港町海味市集」與「鯖魚廚藝秀」現場集結超過60攤在地攤商與品牌，推出限定超海味手作「鯖魚蓋飯」、「現烤鯖魚」。

「知漁知海親漁親海」︱永續教育×親子體驗並進。今年活動深化「食魚文化教育」主題，結合闖關集章設計「鯖遊闖關×集章趣」，邀請大小朋友透過海洋知識問答。