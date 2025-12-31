「南方牡丹」陸蓮花進駐中山南路 攜手矮牽牛編織愛國東西路五彩花毯





冬季的臺北街頭美得像幅畫！臺北市政府公園處近日於中山南路自由廣場前，特別引進了僅在涼爽冬春季盛開的「陸蓮花」，其華麗重瓣的花形神似迷你版牡丹，展現富貴大方的姿態。同時，廣受喜愛的「矮牽牛」也自中山南路一路延展至愛國東西路，以紫色、桃色及檸檬白的鮮豔色塊跳動於城市綠帶，為蕭瑟冬日注入熱情活力。

地上的蓮花？「南方牡丹」陸蓮花富貴登場

在中山南路自由廣場牌樓前，正開滿了色彩斑斕的「陸蓮花」，吸引無數攝影愛好者與旅人駐足。

植物特質： 陸蓮花原產於地中海沿岸，因不耐夏季高溫，在臺灣僅於冬、春兩季能見到其優美花姿。

南方牡丹： 盛開時花瓣層層堆疊，宛如迷你版的牡丹花，因此擁有「南方牡丹」的美譽。雖然植株嬌小，但色澤飽滿且氣質端莊，流露出一股優雅的貴氣，深受民眾喜愛。

草花皇后「矮牽牛」：串聯中山南路與愛國東西路的色彩饗宴

陪伴陸蓮花點綴市容的，是色彩飽和度極高的「矮牽牛」。公園處巧妙運用不同色塊，打造城市景觀的幸福感：

視覺延伸： 從中山南路的綠帶開始，檸檬白、紫色與桃色的矮牽牛跳脫了冬季的沉悶，一路向南延伸至愛國西路麗正門。

浪漫結尾： 最終在愛國東路以大片色塊收尾，襯托出古蹟地景的歷史底蘊，同時營造出浪漫的現代氛圍。

知識科普： 雖然名為「矮牽牛」，但它屬於茄科，與旋花科的攀爬牽牛花並無親戚關係，僅因花型相似而得名。其花期長且易於照顧，因而有「草花皇后」的美稱。

繁忙中的片刻療癒：大自然饋贈的城市禮物

公園處表示，冬季是草本花卉品質最優良的季節，透過在道路樞紐與重要景點妝點特色花卉，希望能為忙碌的通勤族帶來耳目一新的視覺體驗。

這些四季更迭的草花，標誌著城市生命的脈動。下次路過中山南路或愛國東西路時，不妨放慢步調，暫時放下手邊的匆忙，觀察轉角處色彩斑斕的陸蓮花與矮牽牛。在休閒與忙碌之間，領會這份大自然餽贈的禮物，讓每一場街頭偶遇都能成為心靈的平衡劑。

