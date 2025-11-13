南方航空延誤逾9小時！ 旅客困候機室 與地勤爆口角

中國南方航空班機因颱風延誤，旅客不滿延誤期間只給300元餐券，且不聞不問。（圖／爆料公社）





鳳凰颱風侵襲台灣，也打亂部分空中交通。12日晚間，一架中國南方航空要從桃園飛往上海的班機，就出現「大延誤」！原本6點就要起飛，最後是拖了超過9個小時，直到13日凌晨3點多才起飛。旅客不滿，在網路上爆料稱，航空公司人員不聞不問，延誤期間只給300元餐券，甚至還有人在候機室等到暈倒。

旅客：「沒有人出來處理，那有沒有人告訴我們，你們正在處理了，沒有都沒有。」

旅客們在登機口火氣超大，因為他們要搭乘的航班，已經整整延誤超過9個小時，旅客控訴，航空公司始終沒有給出合理的交代，讓他們無法接受。

旅客vs.南方航空地勤人員：「現場還有老人家（對），大家都想要休息，然後就只能坐在這邊，沒有辦法休息，然後也不知道去哪裡弄茶水，正常來講，我們至少要有休息要有洗宿要有餐飲，這些通通都沒有，只有300元的食物券，是外籍的所以沒辦法處理。」

事發在12日晚間，旅客指控中國南方航空編號CZ3096，原訂晚間6點05起飛往上海，但最終卻拖到13日凌晨3點半才起飛，延誤期間航空公司只給300元餐券，旅客也在網上爆料稱，甚至有人在候機室昏倒，航空公司都沒有人出面。

旅客：「不是把所有小朋友、老人全部安排在這邊，至少休息區要有吧，要有茶水吧要有毛毯吧，所以呢所以呢...，所以我們就是活該。」

旅客不滿延誤好幾個小時，航空公司只願意賠償1800元，完全無法彌補行程延誤，以及第一晚在上海住宿的損失，而最後這個航班是在大約3點多起飛，4點半左右抵達上海，折騰一整晚，100多名旅客和航空公司人員，都不好受。

