南方農業「2025創客自造松」得獎作品揭曉

為鼓勵青年運用科技創新與數位製造技術解決農業現場的真實需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地舉辦的「2025創客自造松－農業設計競賽」在 C-Hub 成大創意基地完成決賽評選。競賽以「農業創新 × 綠色永續」為主軸，吸引多組青年團隊共襄盛舉，從農業痛點觀察、數位工具運用到原型試作，展現跨域整合與技術應用的實務能力，最終選出創客金獎：Code Green、創客銀獎：淨化法師、創客銅：蟲蛀消失了、創客潛力獎：BSF Team、菱機一動、農用防盜警報器。

廣告 廣告

圖說：創客金獎生成式AI協助茭白筍分級(圖片來源/南方創客基地提供)

今年參賽作品題材多元，包含 AI 農業影像判讀、自動化分級系統、農地重金屬污染修復技術、智慧環境監測、生態棲地設計以及提升農業循環利用的各式創新工具。其中，獲得評審青睞的作品包括：利用生成式 AI 協助茭白筍自動分級並延伸農產品牌故事(金獎)；透過微生物與 AI 訊號分析打造 SoilRevive 農地修復裝置，協助重金屬污染土地逐步恢復健康(銀獎)；以及以生態友善為理念、為農村打造蜻蜓棲地的設計方案(銅獎)，兼具教育價值與生態功能，完整呈現青年創客對農村永續的想像力與執行力。

圖說：作品概念照(圖片來源/南方創客基地提供)

雲嘉南分署長劉邦棟表示，創客自造松讓青年能在專業陪伴下走過「從概念到原型」的重要歷程，不僅強化技術能力，也累積跨領域協作與提案經驗。他指出，南方創客基地未來將持續與在地產業連結，打造更具支持性的創新環境，「讓創意不只是點子，而是真正能回應產業需求的可行解方」。

得獎團隊作品將於12月6日在雲林斗六膨鼠森林公園舉辦的「南方旅．繽紛季｜2025職創生活節」正式公開展出，現場除能看見本屆青年以「農業創新 × 綠色永續」為主題的成果，也規劃創客市集與手作體驗課程，讓民眾更貼近創客文化的精神，感受青年創意為農業帶來的全新可能。

更多品觀點報導

高市「Maker發明競賽 」前三名 前進世界青少年發明展

經濟部助中小企業出海 前進日本開拓國際市場

