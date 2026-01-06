南方遊客窗開整夜「凍壞地暖」 中國東北老闆無奈

部分遊客因不適應當地室內全天候開啟地暖的悶熱感，習慣性開窗通風。（示意圖／unsplash）





中國近期受強烈冷氣團影響，多地氣溫跌破零度。隨著冰雪旅遊熱潮興起，許多南方遊客湧入東北體驗北國風光，卻因生活習慣差異引發意外。部分遊客因不適應當地室內全天候開啟地暖的悶熱感，習慣性開窗通風，殊不知在戶外零下20度的極寒氣溫下，此舉導致地暖管線因溫差過大瞬間結冰，進而發生爆裂。



當地民宿業者無奈表示，許多南方遊客入住後，因為覺得太熱而開窗一整天，結果導致原本應該流動熱水的管線全結成冰塊，地暖系統嚴重受損。有業者指出，一旦發生這種情況，管道內的水必須立刻排出以防結冰膨脹，若處理不及時，冰塊體積變大將直接撐破管線，導致業者近期必須頻繁維修設備，苦不堪言。

廣告 廣告



然而，在部分民眾因室內太熱而煩惱的同時，華北農村地區卻面臨「寒冬難過」的困境。以河北省為例，為了響應環保政策，過去農村家戶燒煤取暖的景象已不復見，取而代之的是統一規定的天然氣供暖。雖然街道上不再有燃煤的白煙，但高昂的取暖費用卻讓許多農民大喊吃不消。

當地村民反映，在零下十幾度的低溫下，不燒煤改用天然氣，一天光是取暖費就得花上人民幣70至80元；一個冬天下來，少則5、6千元，多則上萬元人民幣。這對於許多依靠打零工維生、近期受經濟低迷影響收入減少的農戶來說，是一筆沉重的負擔。



更有民眾透露，在政策推行初期，地方政府為了強制落實環保措施，甚至採取強硬手段，將居民家中的傳統柴火灶台直接封死。有受訪居民無奈地說，即便配合改裝了暖氣設施，但因捨不得開或管線問題，家中室溫僅有攝氏4到7度左右，根本熱不起來。



在中國經濟面臨挑戰之際，基層農工生計本就受到衝擊，如今面對天寒地凍的氣候，卻陷入「有暖氣用不起」的窘境，只能在寒冬中艱難度日。

更多東森新聞報導

氛圍感拉滿！雙心「冰封玫瑰」 浪漫如童話世界

快關窗！大雨狂炸3縣市 氣象署示警了

快訊／東北季風發威！大雨特報來了 一路下到明天

