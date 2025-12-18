南方雲系北移水氣增多！今明各地濕涼、中南部迎冬雨東半部雨勢大

氣象署表示，今（12）天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨明顯而持續，並有局部大雨發生的機率。（氣候示意圖） 圖：張家寧／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（19）天南方雲系北移，水氣增多。中央氣象署指出，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用。今日氣溫方面，氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。

空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風減弱及南方雲系北移，環境風場為偏東風，受降雨洗除作用影響，空品多為普通；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部地區短時間可能達橘色提醒等級。另外，由於水氣層較深厚，中部以北及宜蘭、花蓮3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，山區活動應注意天氣多變，路面溼滑和行車安全。

氣象署提醒，今晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，駕駛朋友請注意路況安全。未來天氣方面，週六南方雲系北移，各地有短暫陣雨；東半部下雨時間多，有局部較大雨勢發生機率，西半部上半天降雨地區仍多，下半天逐漸減少。週日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，基隆北海岸、大台北、東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週二東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；基隆北海岸、東北部及東部地區有局部短暫雨，大臺北山區、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週三東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，下週四中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。下週五至下下週日東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼。其中下週五北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；下週六、下下週日桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

