南方雲系北移降雨機率增 中南部迎冬雨東部雨勢大

南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示今天（19日）南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至29度，大致上是屬於較濕涼的天氣。離島天氣：澎湖陰短暫陣雨，19至21度，金門陰短暫陣雨，16至19度，馬祖陰短暫陣雨，15至18度。

氣象署提醒，由於水氣層較深厚，中部以北及宜蘭、花蓮3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，山區活動應注意天氣多變，路面溼滑和行車安全。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今明兩天中高雲從南海北上，台灣上空雲層增多，山區及東半部有局部短暫雨、其他平地可能飄零星小雨，白天舒適、早晚略偏涼。下週日「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼；下週一季風漸轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；下週日、週一中南部受影響輕微、晴朗穩定。下週二季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

吳德榮提醒，下週三、週四另一波比前波稍強又較濕的冷空氣南下，目前模擬仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台轉濕涼微冷，其他地區氣溫略降。