南方雲系北移 各地降雨機率增

中央氣象署表示，今(19)日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣；此外，由於水氣層較深厚，中部以北及宜蘭、花蓮3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，山區活動應注意天氣多變，路面溼滑和行車安全。

離島天氣：澎湖陰短暫陣雨，19至21度，金門陰短暫陣雨，16至19度，馬祖陰短暫陣雨，15至18度。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風減弱及南方雲系北移，環境風場為偏東風，受降雨洗除作用影響，空品多為普通；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部地區短時間可能達橘色提醒等級。

